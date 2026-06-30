Mondial 2026: Les Lions rugissent, les Moulins s’arrêtent de tourner

Sur la pelouse humide de l’Estadio BBVA, le football mondial a vécu l’un de ses basculements les plus symboliques. En éliminant les Pays-Bas au terme d’un duel très serré, lors des seizièmes de finale du Mondial 2026, le Maroc ne s’est pas contenté de se qualifier : il a provoqué un séisme tactique et médiatique qui a fait sauter le mécanisme des « Oranajes ».

Devant un public passionné et fort inspiré, le match a été marqué par des duels d’une rare violence et d’une forte intensité. Pourtant, au milieu de cette fureur, l’émotion pure a régné. Cette ambiance de d’amour inconditionnel pour leur équipe s’est poursuivi même lorsque Cody Gakpo ouve le score pour les Pays-Bas et son chagrin, le joueur ayant vécu une semaine tragique marquée par le décès de son fils nouveau-né.

Cette avance n’a pas touché me moral des Lions qui ont maintenu leur jeu offensif et leur tirs cadrés et trop dangereux pour le camp néerlandais. Tandis que les hommes de Ronald Koeman pensaient avoir fait le plus dur en résistant à cette domination marocaine grâce aux arrêts de Bart Verbruggen. Le pressing des hommes de Mohaled Ouahbi donne enfn ses fruits. A la 91e minute, Issa Diop, le défenseur de Fulham ayant récemment opté pour le Maroc, a surgi pour égaliser d’un coup de tête rageur, profitant d’une apathie défensive de Virgil van Dijk.

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Ce but a agi comme un révélateur des maux néerlandais. La prolongation n’a fait que confirmer la supériorité technique des Lions de l’Atlas, maîtres du ballon avec près de 70 % de possession.

Très critiqué lors de la phase de pouls, le jeune Diop a signé un très grand match au-delà e son put salvateur pour ses coéquipiers et pour toute un e nation qui a validé sa confiance en ses Hommes guerriers qui respirent le football.

La séance des tirs au but a achevé de transformer la désillusion en « humiliation ». Tandis que Justin Kluivert, Quinten Timber et Crysencio Summerville échouaient lamentablement, le Maroc restait de marbre.

Le symbole ultime est venu d’Ismael Saibari, qui a inscrit le penalty décisif contre le pays où il évolue au quotidien, à Eindhoven, déclenchant des scènes de liesse indescriptibles.

Dès le coup de sifflet final, la presse néerlandaise a « sorti la sulfateuse ». Dans les colonnes de l’influent De Telegraaf, le journaliste Valentijn Driessen a réclamé la démission immédiate de Ronald Koeman, l’accusant d’avoir « livré le football néerlandais en pâture ». Le grief principal ? Avoir trahi l’identité offensive historique des Pays-Bas au profit d’un système à cinq défenseurs jugé « frileux » et « lâche ».

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Zlatan Ibrahimović, consultant pour Fox, n’a pas mâché ses mots : « C’est la faute de Koeman car il a perdu avec une identité qui n’est pas celle des Pays-Bas, et ça me met en colère ». Un avis partagé par Thierry Henry, qui a fustigé une équipe qui a « essayé de ne pas perdre plutôt que de gagner ».

Le capitaine Virgil van Dijk est lui aussi au cœur de la tourmente. Critiqué pour son erreur de marquage sur l’égalisation, il se voit aussi reprocher son absence parmi les tireurs de penalty, une défection perçue comme un abandon de son statut de leader au moment le plus critique.

L’Algemeen Dagblad résume le sentiment général : cette équipe est devenue « incapable de gérer les moments clés ». Ce match confirme l’ascension irrésistible du Maroc. Pour de nombreux observateurs, ce résultat n’est plus une surprise. « Le Maroc est désormais parmi les meilleures équipes de la planète, au-dessus de la plupart des sélections européennes », affirme-t-on dans les cercles techniques.

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Devant les Pays-Bas au classement FIFA, les Lions de l’Atlas ont prouvé qu’ils pouvaient dicter leur loi face à une nation historique, faisant dire à certains que ce match « arrivait trop tôt dans le tournoi » tant le niveau affiché était celui d’une demi-finale. Les Lions de l’Atlas s’avance désormais vers la suite de la compétition avec la certitude d’être un candidat légitime au sacre mondial. Ils n’ont pas à rougir en clamant le Trophée et une première place au classement mondial.

Pour les Lions, le rêve continue ; pour les Oranjes, l’heure est à l’autopsie : examiner l’engrenage des moulins, ce qui a entrainé son blocage ; prescrire un simple graissage ou démonter et remonter de toute pièce.