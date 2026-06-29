Les opérateurs marocains en quête de débouchés au Salon de l’aviculture du Bénin

Le Salon international de l’aviculture du Bénin (SIAB), tenu du 25 au 27 juin à Cotonou, a consacré le Maroc comme invité d’honneur de cette première édition, qui a enregistré le déplacement d’une forte délégation nationale conduite par le ministre de l’Agriculture Ahmed El Bouari.

Cette présence de haut niveau témoigne de l’excellence des relations entre les deux pays et de leur volonté commune de promouvoir une coopération agricole mutuellement bénéfique au service du développement durable et de la sécurité alimentaire, indiqué un communiqué du ministère de de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.

Sous la bannière de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole (FISA), une trentaine d’opérateurs marocains ont représenté les différents métiers de la filière avicole. Cette présence s’inscrit dans la dynamique de coopération Sud-Sud portée par le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, et traduit sa volonté de partager son expertise et son savoir-faire avec les pays africains frères et amis, souligne la même source.

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Le choix du Maroc comme pays à l’honneur de cette première édition est une reconnaissance de l’expérience acquise par le secteur avicole national et de son engagement constant en faveur du développement agricole du continent africain, souligne la même source.

Le modèle de développement avicole du Maroc est reconnu aujourd’hui comme une référence, a affirmé Ahmed El Bouari. « L’expérience marocaine démontre qu’une politique publique ambitieuse, associée à une interprofession forte et responsable, permet de construire une filière performante, compétitive et résiliente », a souligné le ministre, lors de la cérémonie officielle d’ouverture du SIAB.

Cette réussite est « le fruit d’un partenariat public-privé solide, matérialisé par le dynamisme de notre interprofession », s’est réjoui M. El Bouari, relevant que le développement de cette filière repose sur des investissements continus, une organisation professionnelle forte, une maîtrise des aspects sanitaires, des infrastructures modernes ainsi qu’un effort permanent en matière de formation, de recherche et d’innovation.

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Le Maroc et le Bénin entretiennent une coopération exemplaire dans le domaine avicole depuis la signature, en novembre 2017, d’une convention de partenariat entre la FISA et l’Interprofession avicole du Bénin (IAB).

À ce jour, dix-huit sessions de formation ont été organisées au profit de 439 acteurs de la filière avicole béninoise, totalisant plus de 2.180 journées de formation couvrant l’ensemble des maillons de la chaîne de valeur, depuis la production de poussins jusqu’à la transformation des viandes de volailles, en passant par la biosécurité, la santé animale, l’alimentation et la gestion des élevages.

Le secteur avicole occupe une place croissante dans l’économie agricole du Bénin. En 2025, la production nationale a atteint près de 25.500 tonnes d’œufs de consommation et 24.000 tonnes de viandes de volailles, illustrant les efforts engagés par le pays pour renforcer sa production nationale et progresser vers une plus grande souveraineté alimentaire.