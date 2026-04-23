SIAM: Centrale Danone mobilisée aux côtés des éleveurs à travers « Milk Academy » et « Dawam »

À l’occasion du SIAM 2026, Centrale Danone annonce le lancement au Maroc de la « Milk Academy », un dispositif structurant dédié à la montée en compétences des éleveurs, et met en avant « Dawam » une initiative des Fonds Livelihoods, visant à renforcer l’autonomie fourragère et la résilience des exploitations laitières, dans le cadre d’un partenariat multi-acteurs.

Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre des enjeux de durabilité de la production animale, au cœur de cette édition du Salon, et en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale « Génération Green ».

Former pour continuer à accompagner le développement de la filière laitière

Déployée à l’échelle internationale, la « Milk Academy » vise à accompagner les éleveurs dans l’évolution de leurs pratiques, en s’appuyant sur un modèle différencié selon les tailles de leurs exploitations.

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Dans le contexte national, le programme est conçu pour répondre aux spécificités des élevages de petite taille, en mettant l’accent sur :

• La diffusion de bonnes pratiques agricoles

• L’amélioration de la performance des exploitations

• La sécurisation de la production laitière

« Avec la « Milk Academy », nous affirmons notre conviction que la formation et le développement des compétences des éleveurs sont des leviers clés pour assurer la durabilité de la filière laitière. Associée au programme « Dawam », cette démarche permet d’agir concrètement sur l’autonomie des exploitations, la maîtrise des ressources et la résilience face aux défis climatiques. C’est une approche de long terme, ancrée dans les réalités du terrain, au service d’un modèle laitier plus robuste et plus responsable au Maroc », a déclaré Hervé Barrere, Président directeur général de Centrale Danone.

« Dawam »: une mise en œuvre concrète sur le terrain

En complément, « Dawam » incarne la déclinaison opérationnelle de cette approche, en agissant directement sur les leviers de production.

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Porté par le Fonds Livelihoods pour l’Agriculture Familiale (L3F) et mis en œuvre à travers une coalition d’acteurs techniques, tels que l’Association Marocaine de l’Agriculture de Conservation et Tamgranon, ce programme accompagne les éleveurs dans la transition vers des pratiques d’agriculture régénérative, visant à restaurer les sols, préserver les ressources naturelles et renforcer la résilience des exploitations. Il repose notamment sur :

• Le renforcement de l’autonomie fourragère

• L’optimisation de l’alimentation du bétail

• L’adoption de pratiques agricoles adaptées aux contraintes climatiques et favorables à la régénération des sols et à la biodiversité

Déployé avec des partenaires techniques et des acteurs de terrain, « Dawam » vise à améliorer la maîtrise des coûts, à préserver les ressources naturelles et à renforcer la résilience économique des exploitations.

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«L’enjeu aujourd’hui est d’accompagner des transformations concrètes, au plus près des réalités des éleveurs. C’est en fédérant une diversité d’acteurs que nous pouvons créer les conditions d’une résilience durable», a souligné Anass El Ayachi, Directeur des opérations lait à Centrale Danone.

Des retours d’expérience au cœur des échanges

Présentées lors d’une table-ronde réunissant experts, partenaires techniques, représentants d’institutions publiques et éleveurs, ces initiatives ont donné lieu à des échanges autour des défis actuels de la filière : dépendance aux intrants, pression hydrique et volatilité des coûts.

Les témoignages d’éleveurs ont permis d’illustrer les premiers résultats observés sur le terrain, en matière d’amélioration des pratiques et de meilleure maîtrise des ressources.

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À travers la « Milk Academy » et « Dawam », Centrale Danone entend contribuer à l’émergence d’un modèle laitier plus autonome, plus durable et plus résilient, au service d’une production animale adaptée aux enjeux actuels.

Certifiée B Corp, l’entreprise poursuit ainsi son engagement en faveur d’une agriculture plus responsable, conciliant performance économique, impact social et préservation des ressources naturelles.