Meknès: SAR le Prince Moulay Rachid lance la 18e édition du SIAM

Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a présidé, lundi 20 avril à Meknès, la cérémonie d’ouverture de la 18e édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM), organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, sous le thème « Durabilité de la production animale et souveraineté alimentaire ».

L’organisation régulière de cet important événement traduit l’engagement inébranlable du Royaume, sous le leadership du Souverain, en faveur des enjeux et défis contemporains liés au développement durable, aux changements climatiques et à la sécurité alimentaire.

Installé à la Place « Sahrij Souani » sur une superficie de 37 Ha, le SIAM-2026 connaît la participation de 70 pays, avec le Portugal en tant qu’invité d’honneur, un choix qui reflète l’excellence des relations entre les deux pays et le dynamisme qui marque la coopération bilatérale.

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Dans le prolongement des thématiques récentes, qui ont mis en avant les défis de durabilité et de résilience du secteur agricole, le Salon mettra en lumière les acquis du développement des filières animales en matière de santé et de bien-être animal, de sécurité sanitaire et de performances économiques et zootechniques des élevages.

Depuis sa création, le SIAM s’est imposé, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi, comme un rendez-vous majeur du calendrier agricole, tant au niveau national qu’international. Il constitue un espace de convergence où se rencontrent décideurs, acteurs économiques, professionnels, acteurs locaux et partenaires internationaux.

Pour cette 18e édition, qui se poursuit jusqu’au 28 avril, le SIAM, qui marque une nouvelle étape dans son engagement pour une agriculture innovante, inclusive et tournée vers l’avenir, accueille plus de 1.500 exposants, 500 coopératives, 200 éleveurs, 45 délégations étrangères avec une affluence attendue dépassant 1,1 million de visiteurs, confirmant ainsi son statut de hub mondial de l’agriculture.

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A l’instar des éditions précédentes, le SIAM-2026 se veut un catalyseur de développement économique et de promotion de l’identité agricole du Maroc, en droite ligne de la Vision royale. Entre innovation technologique, coopération internationale et valorisation du patrimoine agricole, le Salon incarne l’ambition du Royaume de bâtir une agriculture performante, durable et compétitive à l’échelle régionale et mondiale.