SIAM: Maroc Telecom dévoile ses solutions Agritech

En continuation de ses participations remarquées aux précédentes éditions du SIAM, Maroc Telecom confirme son engagement en faveur de l’innovation en prenant part à la 18ème édition de la grand-messe de l’agriculture, qui se tient jusqu’au 28 avril à Meknès.

Le Groupe dévoile, à cette occasion, ses dernières solutions Agritech, illustrant sa volonté d’accompagner la transformation numérique du secteur et de contribuer à une agriculture plus connectée, durable et performante.

Partenaire officiel du Salon, Maroc Telecom réaffirme, à chaque édition, son engagement en faveur de la digitalisation du secteur agricole en proposant des solutions innovantes adaptées aux besoins des professionnels. Il contribue ainsi au développement et à la modernisation d’une agriculture durable, respectueuse de l’environnement et garante d’une alimentation de qualité pour tous.

Solutions innovantes

Pour le SIAM 2026, Maroc Telecom présente des solutions innovantes d’Agritech s’appuyant sur l’IoT (Internet des objets) et la data analytics enrichie par l’intelligence artificielle, conçues pour accompagner la transformation digitale du secteur agricole. Les dispositifs mis en place collectent en continu des données précises et exploitables, centralisées sur des plateformes intelligentes et sécurisées.

Lire aussi | Meknès: SAR le Prince Moulay Rachid lance la 18e édition du SIAM

Ces solutions permettent aux agriculteurs de valoriser pleinement leurs données pour une prise de décision éclairée et proactive. Elles offrent un suivi en temps réel des ressources agricoles, facilitent l’optimisation de l’irrigation en fonction des besoins réels des cultures, et contribuent à une gestion plus efficiente de l’énergie. En intégrant des outils avancés d’analyse, elles anticipent les risques pour proposer des recommandations personnalisées.

Dotées de systèmes intelligents d’alerte et de pilotage à distance, ces technologies favorisent une agriculture plus précise, durable et résiliente, tout en améliorant significativement les rendements et en réduisant les coûts opérationnels. Elles s’inscrivent ainsi pleinement dans une démarche d’innovation au service d’une agriculture moderne, performante et respectueuse des ressources naturelles.

Lancement de l’offre «Pack Fellah»

«Pack Fellah» est une offre spécialement conçue pour répondre aux enjeux de connectivité du monde rural. Ce pack intègre notamment le smartphone Honor X5b+, proposé à un prix accessible de 990 DH, facilitant ainsi l’accès à la technologie pour les agriculteurs et les professionnels du secteur, en plus d’un forfait mobile adaptée aux usages agricoles à 89 DH/mois offrant 15 heures de communication ainsi que 15 Go d’internet haut débit.

Lire aussi I Maroc Telecom expose son écosystème technologique au GITEX Africa

De plus, le stand de Maroc Telecom offre une démonstration illustrant le rôle clé des technologies avancées dans la transformation du secteur agricole : S’appuyant sur la performance et le très haut débit du réseau 5G Maroc Telecom, cette initiative garantit une connectivité robuste, indispensable au déploiement d’usages critiques en environnement agricole.

En combinant drones intelligents, intelligence artificielle et « edge Data Center », elle met en évidence des leviers concrets d’amélioration de la productivité, d’optimisation des opérations et de réduction des coûts, tout en permettant un pilotage précis et en temps réel des exploitations.

À travers l’ensemble de ces initiatives, Maroc Telecom confirme son rôle d’acteur clé de l’inclusion digitale et de la modernisation du secteur agricole, en accompagnant les professionnels vers une agriculture plus efficace, durable et tournée vers l’avenir.

Solution Payeur de MT Cash

MT Cash, filiale de Maroc Telecom, met en avant, à l’occasion du Salon international de l’agriculture au Maroc, une nouvelle génération de solutions fintech dédiées à la digitalisation des usages financiers pour les petites entreprises ou coopératives notamment dans les secteurs agricole et agroalimentaire.

Lire aussi I Souveraineté numérique: dialogue stratégique entre Maroc Telecom et la Commission européenne

Cette solution vise à simplifier les opérations de versement de salaires, améliorer la traçabilité des flux et renforcer l’efficacité opérationnelle des entreprises et coopératives, tout en contribuant à l’inclusion financière des populations peu ou non bancarisées. Dans ce cadre, la solution Payeur de MT Cash répond à un besoin concret du terrain en permettant la distribution des salaires de manière simple, rapide et sécurisée.

Dans un secteur encore fortement dépendant du cash, elle offre une alternative digitale efficace, réduisant les contraintes logistiques et les risques associés. Les bénéficiaires peuvent ainsi retirer leurs fonds au niveau des agences de Maroc Telecom ou les utiliser directement via l’application MT Cash, leur offrant plus de flexibilité et favorisant leur inclusion dans l’écosystème financier digital. A noter qu’à l’occasion de SIAM, cette solution est offerte gratuitement aux coopératives.