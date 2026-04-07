Maroc Telecom expose son écosystème technologique au GITEX Africa

A l’occasion du GITEX Africa 2026 à Marrakech, le stand de Maroc Telecom propose une expérience immersive illustrant la manière dont le Groupe met ses infrastructures, ses technologies et ses partenariats au service de l’innovation et de la transformation digitale au Maroc et en Afrique.

Le parcours visiteur est organisé autour de plusieurs univers complémentaires, permettant de découvrir l’ensemble de l’écosystème technologique du Groupe à travers des démonstrations interactives, des cas d’usage concrets et des présentations de solutions innovantes. Trois grands axes structurent ainsi la présence du Groupe :

• Une infrastructure digitale souveraine reposant sur le cloud, la connectivité et la cybersécurité

• Les nouveaux usages technologiques, notamment l’Internet des objets (IoT), l’intelligence artificielle et l’industrie intelligente

• L’écosystème digital du Groupe, intégrant les filiales africaines, les solutions fintech & Mobile Money et les services de connectivité internationale.

Lire aussi I Le GITEX Africa Morocco ouvre ses portes à Marrakech

Innovations et solutions de Maroc Telecom

Cloud Souverain & IoT

Parmi les innovations présentées figure notamment le Cloud Souverain, une infrastructure cloud localisée au Maroc qui permet aux entreprises d’héberger leurs données dans un environnement sécurisé, à haute disponibilité et conforme aux exigences de souveraineté numérique.

À cela s’ajoute une solution de gestion de la connectivité IoT qui permet aux entreprises de piloter en temps réel leurs flottes de cartes SIM et leurs objets connectés, avec des cas d’usage concrets dans l’industrie, la logistique, les paiements ou encore les services urbains intelligents.

Cloud & IA

Parallèlement, l’offre présentée met en avant des solutions à forte valeur ajoutée dans les domaines de la cybersécurité, du cloud et de l’intelligence artificielle, développées par Casanet autour de deux piliers : « Security. Always. Anywhere. » et « Cloud Journeys, Simplified ». Le premier couvre la sécurité managée – MSSP et gestion des événements pour les environnements SMB – ainsi que la sécurisation des accès hybrides via FortiSASE et le modèle Zero Trust. Le second accompagne la transformation cloud et l’intégration de l’IA au cœur des usages métiers, à travers Microsoft Azure et Microsoft 365 avec Copilot, fort d’un statut de Microsoft Solutions Partner distingué à quatre reprises comme meilleur partenaire au Maroc.

Lire aussi I Amal El Fallah Seghrouchni: «Le Maroc consolide sa position comme hub numérique africain et international»

Fintech / Moov Money

Pour leur part les filiales Moov Africa, à travers leur service de paiement mobile « Moov Money », mettent en lumière leur écosystème fintech via une borne interactive immersive, conçue pour faire découvrir aux visiteurs une offre de services innovante et accessible. Pensée dans un format pédagogique et intuitif, cette borne valorise les offres phares du Groupe, telles que l’application Moov Money, le nano-crédit ou encore les cartes prépayées, ainsi que la diversité des moyens de paiement proposés (paiement marchand, QR code, en ligne ou en masse). En parallèle, la démonstration de la SuperApp Moov Money illustre une avancée majeure vers une plateforme digitale tout-en-un, offrant aux utilisateurs un accès centralisé à de multiples services et une expérience client enrichie.

Innovations filiales (Moov Africa)

Dans le cadre de sa participation au GITEX, le Groupe Maroc Telecom déploie, au sein de l’espace réservé aux innovations filiales, un dispositif structuré autour de deux bornes de diffusion complémentaires, conçues pour offrir aux visiteurs une immersion au cœur de son écosystème panafricain.

La première borne diffuse en continu un spot institutionnel dédié aux filiales Moov, mettant en avant leur présence géographique, la diversité de leurs expertises ainsi que leurs principales réalisations sur leurs marchés respectifs. Ce contenu permettra d’illustrer la contribution du Groupe au développement des infrastructures télécoms et des services numériques en Afrique.

Lire aussi I Maroc digital : l’heure de l’accélération

La seconde borne propose, quant à elle, un montage dynamique regroupant l’ensemble des démonstrations transmises par les filiales. Chaque séquence mettra en lumière des cas d’usage concrets, accompagnés de descriptions des produits et services innovants développés localement, allant des solutions digitales aux offres à forte valeur ajoutée pour les entreprises et les particuliers. À travers ce dispositif, le Groupe ambitionne de valoriser sa capacité d’innovation, de favoriser l’engagement des visiteurs et de leur offrir une lecture claire, tangible et interactive de son savoir-faire et de ses avancées technologiques à l’échelle du continent.

Le Groupe met également en lumière la solution MIA (Moov Intelligence Artificielle), développée par sa filiale au Bénin. Ce serveur vocal intelligent, reposant sur les dernières avancées en intelligence artificielle, est capable de répondre en temps réel à tout type de question, en français, en anglais ainsi qu’en langue locale. MIA se distingue par son accessibilité et son adaptabilité aux contextes d’usage les plus variés. Une démonstration interactive en conditions réelles sera proposée aux visiteurs via une tablette mise à disposition sur le stand, leur permettant d’expérimenter concrètement la simplicité et la pertinence de cette solution innovante, pleinement en phase avec les enjeux de démocratisation de l’IA.

Des démonstrations immersives

Parmi les démonstrations phares, le Groupe met en avant :

– Des démonstrations et des cas d’usage des dernières avancées de Maroc Telecom et de ses filiales (Casanet, MT Cash et Moov Africa) en matière d’infrastructures digitales et de solutions technologiques destinées à améliorer la performance et la productivité des entreprises ;

Lire aussi I Coopération Sud-Sud : le numérique comme levier d’intégration arabo-africaine

– Une démonstration dédiée à l’industrie intelligente mettant en avant les applications et les bénéfices de la 5G dans plusieurs secteurs : très faible latence, connectivité ultra‑fiable pour la continuité des opérations, capacité à connecter des milliers d’objets, gains de productivité, sécurité opérationnelle renforcée, réduction des coûts & optimisation énergétique ;

– Un cas d’usage de cloud gaming basé sur la 5G Stand Alone, illustrant les performances de très faible latence et de stabilité du réseau Maroc Telecom (réactivité instantanée, streaming de jeux en très haute qualité, absence d’interruption, etc.).