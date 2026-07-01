TGCC Immobilier fête plus d’une décennie de réalisations

TGCC Immobilier célèbre 11 ans de développement au Maroc, un cap qui traduit la trajectoire d’un acteur immobilier engagé dans la réalisation de projets résidentiels durables, pensés pour répondre aux attentes des familles et accompagner l’évolution des modes de vie.

En 11 ans, TGCC Immobilier a livré plus de 20 projets et accompagné plus de 1 300 familles. Ses réalisations représentent aujourd’hui plus de 450 villas, plus de 650 lots de villas et plus de 1 000 appartements, développés dans plusieurs zones stratégiques du Royaume.

«Dans l’immobilier, la confiance est décisive. Elle permet aux familles de se projeter, d’engager leur avenir et de faire un choix de vie avec sérénité. Depuis 11 ans, nous avançons avec cette exigence : tenir parole, construire avec rigueur et livrer des projets à la hauteur des engagements pris. C’est le sens d’Al Kelma, notre valeur maîtresse», déclare Ghita Bouzoubaa, Directeur Général Adjoint de TGCC Immobilier.

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Portée par l’expertise du groupe TGCC, TGCC Immobilier place la qualité de construction, le confort d’usage, la justesse de l’offre et la pérennité des projets au cœur de sa démarche. Chaque réalisation est pensée pour s’intégrer à son environnement, répondre aux usages des familles et créer de la valeur dans la durée.

Dans un marché immobilier marqué par des attentes croissantes en matière de qualité, de transparence, de durabilité et de cadre de vie, TGCC Immobilier poursuit son développement avec la même ambition : contribuer à un immobilier plus responsable, mieux intégré aux dynamiques urbaines du Royaume et capable d’ouvrir de nouvelles perspectives aux familles et aux communautés.