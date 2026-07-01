Mohamed Mehdi Bensaid sur MFM Radio: «Le Maroc avance parce qu’il a choisi l’action plutôt que les slogans»

Invité de Décryptage sur MFM Radio, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, défend le bilan gouvernemental, revendique la singularité du PAM et trace les contours du Maroc de demain.

A moins de trois mois des élections législatives du 23 septembre 2026, M. Bensaid était l’invité de «Décryptage», l’émission de débat la plus écoutée du Royaume, diffusée chaque dimanche de 10 heures à midi sur les ondes de Radio MFM. Pendant plus de deux heures d’échanges, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, également membre de la direction collégiale du Parti Authenticité et Modernité (PAM), a livré sa lecture de la situation politique, économique, sociale et culturelle du pays. Entre défense du bilan gouvernemental, plaidoyer pour une nouvelle génération politique, ambition culturelle assumée et préparation des grandes échéances nationales, le dirigeant du PAM a affiché une conviction forte : «Le Maroc est engagé dans une transformation profonde qui dépasse largement le cadre d’un mandat gouvernemental.»

«Le Maroc change de dimension»

Dès les premières minutes de l’émission, Mohamed Mehdi Bensaid a replacé le débat dans un contexte plus large, celui d’un Maroc en pleine mutation. «Nous vivons une période exceptionnelle de notre histoire. Le Royaume est aujourd’hui regardé autrement dans le monde», affirme-t-il.

Pour le ministre, les succès diplomatiques, économiques, sportifs et culturels enregistrés ces dernières années ne relèvent pas du hasard. Ils sont le fruit d’une vision stratégique portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et mise en œuvre à travers des politiques publiques structurantes.«Le Maroc a gagné en crédibilité parce qu’il a démontré sa capacité à tenir ses engagements et à anticiper les grands défis mondiaux», souligne-t-il.

À ses yeux, l’organisation conjointe de la Coupe du Monde 2030, les investissements massifs dans les infrastructures, la montée en puissance des filières industrielles et le rayonnement culturel du Royaume constituent autant de marqueurs d’une nouvelle étape de développement. « Nous ne sommes plus simplement dans une logique de rattrapage. Nous sommes dans une logique de projection vers l’avenir. »

Le PAM revendique son identité

Interrogé sur le positionnement du Parti Authenticité et Modernité à l’approche des échéances électorales, Mohamed Mehdi Bensaid revendique la singularité de sa formation politique.«Le PAM est un parti de réforme. Nous avons toujours assumé nos responsabilités lorsque l’intérêt du pays l’exigeait.»

Pour lui, l’action gouvernementale menée depuis 2021 a permis de consolider plusieurs chantiers stratégiques, notamment dans les domaines de la protection sociale, de l’investissement et de l’emploi. «Nous ne prétendons pas que tout est parfait. Mais nous pouvons dire que le Maroc avance et que les réformes engagées produisent progressivement leurs effets.»

Le membre de la direction collégiale insiste sur la nécessité de dépasser les clivages traditionnels. «Les citoyens attendent des résultats, pas des querelles politiques permanentes.»

Selon lui, la crédibilité des partis se mesure désormais à leur capacité à proposer des solutions concrètes plutôt qu’à multiplier les promesses électorales. «La politique doit redevenir un espace de propositions et non un concours de slogans.»

«La culture n’est pas un luxe»

Naturellement, une large partie de l’entretien a porté sur les politiques culturelles mises en œuvre depuis son arrivée à la tête du ministère.

Mohamed Mehdi Bensaid défend une vision ambitieuse de la culture comme levier de développement économique et social. «Pendant longtemps, la culture a été considérée comme un secteur secondaire. Aujourd’hui, nous démontrons qu’elle est un moteur de croissance, d’emploi et de cohésion sociale.»

Le ministre rappelle les avancées enregistrées dans les industries culturelles et créatives, la valorisation du patrimoine national et l’accompagnement des jeunes talents. «Investir dans la culture, c’est investir dans l’intelligence collective du pays.»

Pour lui, le Maroc dispose d’atouts considérables dans les domaines du cinéma, de l’audiovisuel, de l’édition, de la musique et du patrimoine. «Nous avons une richesse culturelle exceptionnelle. Notre responsabilité est de la transformer en opportunité économique et en facteur d’influence internationale.»

Le ministre cite notamment les efforts engagés pour moderniser les infrastructures culturelles et rapprocher l’offre culturelle des citoyens. «La culture doit être accessible à tous les Marocains, quel que soit leur lieu de résidence.»

La jeunesse au cœur du projet national

Autre thème majeur de l’émission : la jeunesse.

À plusieurs reprises, Mohamed Mehdi Bensaid est revenu sur ce qu’il considère comme l’un des grands défis du Maroc contemporain.« La jeunesse n’est pas un problème à gérer. C’est une énergie à libérer.»

Face aux inquiétudes exprimées par une partie des jeunes concernant l’emploi, l’éducation ou encore la participation politique, il appelle à une mobilisation collective. «Nous devons créer davantage d’opportunités, mais nous devons aussi redonner confiance à une génération qui aspire à être actrice de son destin.»

Le ministre estime que les institutions publiques, les partis politiques, les entreprises et la société civile doivent travailler ensemble pour renforcer l’inclusion des jeunes.« Aucun pays ne peut réussir durablement s’il laisse sa jeunesse à l’écart. »

À ce titre, il défend les différents programmes déployés par son département pour encourager l’entrepreneuriat, l’engagement citoyen et l’accès à la culture.

«Nous voulons construire une jeunesse confiante, compétente et ouverte sur le monde.»

Le défi du pouvoir d’achat

Comme dans tous les débats politiques actuels, la question du pouvoir d’achat s’est invitée au cœur des échanges.

Mohamed Mehdi Bensaid reconnaît que les citoyens ont subi les conséquences d’un contexte international particulièrement difficile. «Nous avons traversé une succession de crises mondiales sans précédent : pandémie, inflation, tensions géopolitiques, sécheresse.»

Mais il considère que les réformes engagées ont permis de limiter l’impact de ces chocs. «Beaucoup de mesures ont été prises pour protéger les catégories les plus vulnérables et soutenir le pouvoir d’achat des ménages.»

Selon lui, les résultats ne peuvent pas être immédiats, mais les fondamentaux économiques demeurent solides. «La croissance reviendra plus fortement parce que les bases de notre économie sont aujourd’hui plus robustes qu’elles ne l’étaient il y a quelques années.»

La bataille des idées avant celle des urnes

À l’approche des législatives, Mohamed Mehdi Bensaid refuse de réduire l’échéance électorale à une simple compétition de chiffres. «Une élection ne doit pas être seulement une bataille de sièges. Elle doit être une confrontation de projets. »

Il appelle les formations politiques à élever le niveau du débat public.«Les Marocains méritent mieux que des promesses irréalistes ou des polémiques artificielles.»

Pour le dirigeant du PAM, la campagne qui s’annonce devra permettre d’aborder les grandes questions structurantes : l’emploi, l’éducation, la souveraineté économique, la transition numérique, la culture et la jeunesse.«L’avenir du pays se construit dans le débat démocratique, mais aussi dans la responsabilité.»

«Nous devons garder confiance dans le Maroc»

En conclusion de cette émission de près de deux heures, Mohamed Mehdi Bensaid a livré un message résolument optimiste.«Nous avons des défis, mais nous avons surtout des atouts extraordinaires.»

Le ministre estime que le Maroc dispose aujourd’hui de tous les leviers nécessaires pour réussir son décollage économique, social et culturel.« Lorsque l’on regarde le chemin parcouru, on mesure à quel point le pays a changé. Lorsque l’on regarde l’avenir, on mesure tout ce qu’il reste à accomplir».

Avant de quitter le plateau de MFM Radio, il résume sa vision en une formule qui aura marqué cette édition de «Décryptage» : «Le Maroc avance parce qu’il a choisi l’action plutôt que les slogans. Notre responsabilité collective est de poursuivre cette dynamique au service des citoyens et des générations futures.»

À quelques semaines du lancement officiel de la campagne électorale, cette intervention aura permis à Mohamed Mehdi Bensaid de réaffirmer son positionnement comme l’une des figures montantes de la majorité gouvernementale et l’un des principaux visages du PAM. Entre ambition culturelle, engagement en faveur de la jeunesse et défense du bilan gouvernemental, le ministre a surtout voulu envoyer un message clair : la prochaine étape du développement marocain se jouera autant sur le terrain des idées que sur celui des réalisations.