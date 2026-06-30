Vivo Energy Maroc : un triple succès en 2026

Vivo Energy Maroc a obtenu, au cours du premier semestre 2026, trois distinctions majeures couvrant le produit, le service client et l’image de marque. Ce triple succès illustre, selon l’opérateur pétrolier, une stratégie d’ensemble bien ficelée.

Dans le détail, le carburant Shell V-Power a été élu «Produit de l’Année» pour la sixième fois consécutive, confirmant sa place auprès des consommateurs marocains. Le lubrifiant premium Shell Helix Ultra a également été distingué pour la quatrième année de suite, valorisant la technologie «PurePlus». Ces résultats reposent sur une enquête menée auprès de 3 000 consommateurs, qui évaluent la qualité perçue dans la durée.

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Lors de la 9e édition de l’élection indépendante «Service Client de l’Année Maroc 2026», Vivo Energy Maroc a remporté le prix dans la catégorie «Services aux automobilistes». L’évaluation s’est appuyée sur des tests en conditions réelles (accueil en station, interactions téléphoniques et en ligne), afin de mesurer la réactivité et la clarté des informations fournies. Avec plus de 470 stations-service dans le Royaume, cette distinction souligne la capacité du groupe à maintenir une qualité homogène à grande échelle.

Aux «Impériales Week 2026», Shell a été classée «Love Brand» numéro un dans la catégorie Énergie & Carburants. Ce palmarès repose sur une enquête auprès de 4 800 consommateurs dans six grandes villes marocaines, avec un niveau de confiance de 95 %. Il mesure l’attachement émotionnel à la marque, au-delà des critères de prix ou de commodité.

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Ces trois distinctions traduisent, selon Vivo Energy Maroc, une performance sur plusieurs dimensions : qualité des produits, expérience client et capital de marque. Pour l’opérateur pétrolier, elles représentent autant une reconnaissance qu’un engagement à poursuivre l’amélioration continue. «Ces distinctions reconnaissent les trois piliers de notre métier : la qualité de nos produits, l’exigence de notre service et la force du lien construit avec les consommateurs marocains », a déclaré Matthias de Larminat. Et le Directeur général de Vivo Energy Maroc de conclure : «ces reconnaissances nous obligent autant qu’elles nous honorent».