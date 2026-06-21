Stellantis Pro One dévoile son Smart Compact Van

Stellantis Pro One, la Business Unit mondiale dédiée aux véhicules utilitaires du groupe Stellantis, a récemment présenté son nouveau modèle : le Smart Compact Van. Conçu pour les professionnels, ce véhicule marque une étape supplémentaire dans l’évolution des fourgons compacts du constructeur. Le segment des utilitaires légers représente par ailleurs une part importante de l’activité de Stellantis, avec 73,2 % de parts de marché au Moyen-Orient et en Afrique à fin avril 2026.

Pour mémoire, Stellantis Pro One regroupe les marques Citroën, Fiat Professional, Opel, Peugeot, Ram et Vauxhall, avec pour mission de répondre aux besoins des clients professionnels à travers le monde. Concrètement, l’habitacle du SCV a été repensé pour offrir davantage de modularité et de confort. Le «Flexiseat», siège passager modulable, permet d’augmenter le volume de chargement, tandis que la «Modutable» transforme cet espace en bureau mobile ou en table de repas. À cela s’ajoutent la «Moduconsole», console centrale amovible et adaptable, la «Dashbox», planche de bord équipée de rangements fermés, ainsi que le «Drive Drawer», tiroir discret sous le siège. Enfin, la configuration «Moduwork» permet d’accueillir trois occupants et d’optimiser l’espace intérieur grâce à des solutions de rangement et de passage de charge.

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Le SCV propose une gamme de motorisations conçue pour couvrir différents usages professionnels. Il inclut un moteur électrique offrant une autonomie de 270 km, adapté à la transition énergétique, tout en conservant des motorisations thermiques avec deux versions diesel et une essence, associées à une boîte manuelle. Enfin, une version Mild Hybrid sera introduite en 2027, confirmant la stratégie multi-énergies de Stellantis Pro One, qui vise à accompagner l’électrification tout en maintenant l’accessibilité.

A noter que ce SCV sera décliné sous quatre marques, chacune adaptée aux besoins des utilisateurs professionnels. Le Citroën Berlingo First met en avant le confort et la praticité, tandis que le Fiat Doblò EasyPro privilégie la simplicité et la valeur maximale. De son côté, l’Opel Combo Start se distingue par sa robustesse et sa fiabilité, alors que le Peugeot Partner Active associe agilité et design distinctif. Ces déclinaisons illustrent la volonté de Stellantis Pro One de proposer une gamme cohérente, respectant l’identité propre de chaque marque, tout en couvrant une diversité de besoins dans le secteur des véhicules utilitaires.

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Les commandes du SCV ouvriront en décembre 2026, avec un lancement commercial prévu début 2027. Accessible en prix et riche en innovations, il s’adresse aux PME, flottes professionnelles et nouveaux entrepreneurs, tout en renforçant la productivité et la compétitivité de Stellantis Pro One sur le marché mondial.