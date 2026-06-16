Financement automobile : AXA Crédit devient Stellantis Salaf Maroc

AXA Crédit Maroc change d’identité et devient Stellantis Salaf Maroc, filiale du groupe Stellantis dédiée au financement automobile dans le Royaume. Une transformation qui marque une étape stratégique dans le déploiement de Stellantis Financial Services au Maroc et qui confirme l’ambition du Groupe de renforcer son écosystème autour de la mobilité.

Pour mémoire, FIDIS S.p.A., entité financière du Groupe Stellantis, a acquis en septembre 2025 une participation majoritaire dans AXA Crédit Maroc. Une opération qui, selon le staff de Stellantis dans le Royaume, s’inscrit dans une volonté claire, à savoir développer une offre de financement intégrée et compétitive, au service des clients marocains.

Concrètement, la nouvelle entité proposera des solutions de financement adaptées aux véhicules des marques Stellantis commercialisées au Maroc. Ces offres seront enrichies de services complémentaires, tels que l’assurance ou les contrats d’entretien, directement disponibles au sein du réseau commercial. Par ailleurs, Stellantis Salaf Maroc continuera à proposer des prêts personnels, garantissant une continuité pour les clients actuels, dont les contrats restent inchangés.

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La direction générale de Stellantis Salaf Maroc est confiée à Lionel Piquer, placé sous la supervision d’Andrea Faina, Directeur général de FIDIS S.p.A et Responsable de Stellantis Financial Services pour l’Afrique, la Chine et le Moyen-Orient. Fort d’une expérience internationale en Europe, au Maroc et en Afrique subsaharienne, Lionel Piquer a conduit plusieurs transformations stratégiques dans le secteur financier. «Notre ambition est d’offrir aux clients des solutions de financement simples, compétitives et adaptées à leurs besoins», précise-t-il. Et de poursuivre : «Stellantis Salaf Maroc entend ainsi faciliter l’accès à la mobilité au Maroc, avec une offre intégrée et des services pensés pour le marché local».

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Pour Yves Peyrot Des Gachons, Directeur général de Stellantis Maroc, cette évolution ajoute une brique stratégique au développement du Groupe dans le Royaume. «Avec Stellantis Salaf Maroc, nous renforçons notre écosystème, soutenons la croissance de nos marques et simplifions le parcours de mobilité de nos clients», indique-t-il.

Toujours est-il qu’en intégrant désormais une activité financière à son dispositif, Stellantis consolide un écosystème complet couvrant l’ingénierie, l’industrie, le commerce, les services et le financement. Une évolution qui lui permet d’accompagner les mutations du marché et de rendre la mobilité plus accessible.