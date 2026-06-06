Fiat mise sur Kénitra pour ses nouveaux SUV globaux

Fiat poursuit son offensive sur le segment des véhicules familiaux accessibles. Après la Grande Panda, la marque italienne a dévoilé récemment les premières images officielles de deux nouveaux modèles globaux, à savoir le Fiat Fastback et le Fiat Grizzly. Deux SUV compacts, destinés aux marchés européens, moyen-orientaux et africains, qui seront lancés au second semestre 2026 et qui sont produits notamment dans l’usine Stellantis de Kénitra.

Esthétiquement, le modèle Fastback se distingue par une silhouette élancée et expressive. Son design sophistiqué et sa capacité de chargement longitudinale ne devraient pas passer inaperçus. Pour sa part, le Grizzly adopte une approche plus familiale. Plus spacieux, il privilégie la praticité et l’accessibilité. Aussi, ses proportions verticales optimisent l’espace intérieur. Reposant sur une plateforme globale commune, les deux modèles seront proposés avec une gamme complète de motorisations, allant du thermique au 100 % électrique (BEV).

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Toujours est-il que l’usine de Kénitra est devenue l’un des atouts industriels les plus compétitifs du groupe Stellantis, s’imposant désormais comme un centre intégré de la chaîne de valeur. Stellantis y assemble déjà des modèles comme la Peugeot 208, la Citroën Ami, l’Opel Rocks-e, la Fiat Topolino et le Fiat Tris. Dévoilé en juillet 2025, le plan d’expansion de 1,2 milliard d’euros de la plateforme de Kénitra commence déjà à porter ses fruits. La capacité annuelle de production devrait atteindre 535 000 véhicules, confirmant le rôle du Maroc comme véritable plaque tournante entre l’Europe, l’Afrique et le Moyen‑Orient.

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Outre mesure, les Fiat Fastback et Grizzly s’inscrivent dans un projet plus large de Stellantis, qui prévoit de lancer plus de 60 nouveaux véhicules et 50 mises à jour majeures d’ici 2030. L’objectif est clair : reconquérir des parts de marché en Europe et en Amérique du Nord, tout en renforçant la compétitivité face aux constructeurs chinois. Le lancement de ces deux SUV illustre parfaitement cette stratégie : une offre accessible, adaptée aux besoins des familles, et produite dans un pays devenu un maillon essentiel de l’industrie automobile mondiale.