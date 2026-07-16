Maroc–France : une 15e Réunion de Haut niveau à Rabat

La 15e session de la Réunion de Haut niveau Maroc–France s’est ouverte ce jeudi à Rabat, sous la coprésidence du Chef du gouvernement Aziz Akhannouch et du Premier ministre français Sébastien Lecornu. Cet événement s’inscrit dans le cadre du partenariat d’exception renforcé entre les deux pays, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président Emmanuel Macron.

Les discussions ont été précédées par une série de rencontres bilatérales entre les membres des gouvernements marocain et français. La session doit être marquée par la signature de plusieurs accords destinés à donner une nouvelle dynamique aux relations maroco-françaises. Côté marocain, la RHN réunit le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, ainsi que le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Ahmed El Bouari.

Participent également le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, le ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdeltif Loudyi, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni, ainsi que le Secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur, Omar Hjira.

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Du côté français, la délégation comprend le ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez, le ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, Roland Lescure, la ministre déléguée chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnels et de l’Apprentissage, Sabrina Roubache, la ministre déléguée chargée de la Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français de l’étranger, Eléonore Caroit, ainsi que la ministre de l’Agriculture, Annie Genevard.

Elle inclut également le ministre des Transports, Philippe Tabarot, la ministre de la Culture, Catherine Pégard, la ministre des Armées et des Anciens combattants, Catherine Vautrin, la ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique, Anne Le Henanff, ainsi que le ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité, Nicolas Forissier.

Dans le détail, la réunion de Rabat doit permettre d’avancer sur les chapitres clés du futur traité d’amitié Maroc-France, en vue de la visite d’État de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en France, envisagée pour l’automne 2026. Les principaux dossiers à l’ordre du jour concernent l’énergie et l’interconnexion électrique, la défense et l’industrie militaire, la sécurité, la préparation de la Coupe du Monde 2030, la culture et la francophonie, l’enseignement français au Maroc, la coopération universitaire et scientifique, ainsi que le nucléaire civil.

Dans son allocution introductive, le Premier ministre français a qualifié cette 15e Réunion de Haut niveau de «moment charnière». Il a rappelé l’importance historique de ce format, créé il y a plus de trois décennies, et souligné la nécessité de relancer un agenda bilatéral dense après plusieurs années d’interruption. Rendant hommage à Feu Mohammed V et à Feu Hassan II, il a inscrit cette rencontre dans une continuité historique, rappelant la visite d’État d’Emmanuel Macron en 2024 qui avait marqué un changement d’échelle dans la relation bilatérale.

Sébastien Lecornu a mis en avant les priorités stratégiques : la sécurité et la lutte contre le terrorisme, les grands enjeux démographiques et environnementaux, ainsi que la coopération sur le continent africain. Enfin, il a insisté sur la perspective de la visite d’État de S.M. le Roi Mohammed VI en France, qui doit déboucher sur un traité d’amitié inédit, destiné à donner une nouvelle dimension au partenariat entre Rabat et Paris.

Voici les accords signés lors de la 15e Réunion de Haut niveau Maroc-France

La session plénière de Rabat a été marquée par la signature d’un ensemble d’accords et de conventions, traduisant la diversité et la profondeur du partenariat bilatéral. Ces engagements couvrent des domaines stratégiques allant de la diplomatie à l’économie, en passant par la culture, l’éducation et la défense.

Parmi les principaux accords figurent :

-Une lettre d’intention sur la politique étrangère féministe, qui ouvre la voie à une coopération renforcée en matière d’égalité et de droits.

-Une annexe technique dans le domaine de l’aviation civile, destinée à consolider la collaboration aéronautique.

-Une convention de partenariat entre l’ENSM et l’ISEM, pour développer la formation maritime.

-Deux conventions de prêt de l’AFD, l’une dédiée au projet RER de Rabat, l’autre à la politique de l’eau.

-Une déclaration d’intention sur l’enseignement de la langue arabe et de l’histoire-géographie dans le réseau français.

-Un partenariat stratégique entre l’Institut du monde arabe et le ministère marocain de la Culture.

-Un accord-cadre scientifique entre le CIRAD et l’IAV.

-Une coopération entre La Poste et Barid Al Maghrib.

-Une convention cadre entre le CEREMA et le LPEE.

-Plusieurs lettres d’intention, notamment sur les résidences d’artistes et sur la participation du Maroc au Fonds pour les auteurs et producteurs africains.

-Les termes de référence du comité bilatéral sur l’industrie de défense.

-Un arrangement technique sur les archives militaires.