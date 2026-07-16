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AGROKEM investit 50 millions de DH dans une usine d’engrais et de biostimulants au Maroc

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

Les investissements dans l’agrochimie et l’agrofourniture se poursuivent dans la région d’Agadir, et plus particulièrement dans la commune d’Ouled Teima.

En effet, après la société GDIRAGRI, qui y a récemment investi quelque 124 millions de dirhams dans une unité de fabrication de matériaux plastiques agricoles, ou encore Timac Agro Maroc (filiale du groupe Roullier, un acteur de référence de la nutrition végétale et animale en France), qui y a érigé en 2024 une usine de fertilisants, c’est au tour d’une PME basée à Casablanca de choisir le cœur battant économique de la première région exportatrice de fruits et légumes du Royaume pour y lancer la construction de son premier site de production.

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Il s’agit d’Agrokem SARL, une entité spécialisée dans l’importation et la distribution de produits de nutrition végétale, incluant des engrais et des biostimulants agricoles. Déjà fortement présente dans la région d’Agadir, où elle compte plusieurs sites de stockage pour servir des centaines d’agriculteurs locaux, la PME fondée par Mustapha Edalahyane il y a une dizaine d’années compte consacrer plus de 50 millions de dirhams au lancement, dès fin 2027, d’une unité de production d’engrais et de biostimulants au parc industriel d’Ouled Teima, qui devra générer une trentaine d’emplois directs et, surtout, permettre de consolider les positions d’Agrokem SARL dans la région d’Agadir, son premier marché depuis longtemps.

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