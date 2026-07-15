ONMT : un nouveau Pavillon Maroc pour séduire les marchés mondiaux

L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) prépare une nouvelle génération du Pavillon Maroc, appelée à être déployée dès 2027 sur les sept principaux salons professionnels du secteur. Objectif : accompagner la stratégie de développement de la destination sur ses marchés prioritaires et renforcer la capacité des opérateurs marocains à s’imposer à l’international.

Dans le détail, le Pavillon Maroc sera présent à FITUR Madrid, ITB Berlin, Arabian Travel Market Dubaï, ITB China Shanghai, IFTM Top Résa Paris, World Travel Market Londres et IBTM World Barcelone. Ces événements réunissent chaque année des centaines de milliers de professionnels et fixent les grandes orientations de l’industrie touristique mondiale. Les partenariats noués à ces occasions produisent des effets concrets : davantage de vols vers le Maroc, une présence accrue dans les catalogues des grands tour-opérateurs et une distribution élargie de l’offre nationale. Cette dynamique soutient un secteur qui a généré 138 milliards de dirhams de recettes en devises.

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Le nouveau dispositif du Pavillon Maroc s’articulera autour de trois espaces complémentaires, chacun pensé pour répondre à des besoins précis et renforcer l’impact de la présence marocaine sur les grands salons internationaux. D’abord, la Zone Principale, véritable cœur du pavillon, réunira les opérateurs marocains, les Conseils Régionaux du Tourisme, la compagnie aérienne nationale ainsi que des animations culturelles destinées à mettre en valeur l’identité du Royaume.

Ensuite, la Zone Immersion Territoriale proposera une découverte sensorielle des différentes régions touristiques du Maroc, grâce à une scénographie renouvelée et adaptée à chaque salon. Cet espace offrira aux visiteurs une expérience immersive, permettant de voyager à travers les paysages et les spécificités locales sans quitter le pavillon. Enfin, la Zone Partenaires Premium accueillera les groupes hôteliers, les DMC et les agences réceptives. Conçu pour renforcer leur visibilité auprès des acheteurs internationaux, cet espace mettra en avant les acteurs clés de l’hospitalité et du tourisme marocain, favorisant la conclusion de nouveaux partenariats.

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Ainsi, ces trois zones complémentaires, reliées par une logique commune, offriront une vitrine cohérente et ambitieuse de l’offre touristique nationale, tout en créant un environnement propice aux échanges et au développement économique. Pour la première fois, le Pavillon Maroc intégrera l’ensemble de la chaîne de valeur touristique : restaurateurs, transporteurs, agences d’activités, opérateurs d’excursions, spécialistes des loisirs de pleine nature et créateurs d’expériences culturelles.

Cette ouverture offrira une vision plus complète de l’offre marocaine et favorisera de nouveaux partenariats. Le parcours reposera sur dix expériences emblématiques : Culture, Désert, Ocean Waves, City Break, Nature & Trekking, Balnéaire, Sport, Artisanat, Gastronomie et MICE. Démonstrations culinaires, ateliers d’artisanat, performances artistiques et expériences numériques enrichiront cette immersion.