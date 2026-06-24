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La destination Maroc illumine la Sphere de Las Vegas [Vidéo]

by Challenge
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L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) signe une activation spectaculaire sur l’Exosphere de Sphere Las Vegas, l’écran LED le plus emblématique et le plus visible de la planète, en partenariat avec Expedia Group. Cette opération d’envergure mondiale place le Maroc au cœur du regard international en marge de la Coupe du Monde de Football FiFA 2026 et des exploits des Lions de l’Atlas.

Pendant plusieurs jours, le globe iconique de Las Vegas s’est ainsi habillé aux couleurs du Royaume, offrant une vitrine spectaculaire à la marque Visit Morocco dans l’une des villes les plus médiatisées de la planète. Conçue avec les équipes créatives d’E Studio, l’entité d’Expedia spécialisée dans les campagnes expérientielles à forte visibilité, cette activation transforme la promotion touristique en véritable expérience visuelle mondiale.

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Visible depuis plusieurs kilomètres et relayée massivement sur les réseaux sociaux, les plateformes numériques et les médias internationaux, Sphere Las Vegas constitue aujourd’hui un phénomène culturel et marketing mondial. Cette activation prend une résonance particulière en marge de la Coupe du Monde 2026 et des exploits de l’équipe nationale marocaine.

L’évènement sportif place les États-Unis au centre de l’attention mondiale et génère une affluence exceptionnelle de visiteurs, de médias et d’acteurs économiques. Cette prise de parole s’inscrit également dans la dynamique portée par les Lions de l’Atlas, dont les performances ont considérablement renforcé l’image et la notoriété du Royaume à l’échelle mondiale.

En capitalisant sur l’attention générée par la Coupe du Monde et sur l’engouement autour de la sélection nationale, l’ONMT accompagne ainsi le rayonnement du Maroc et positionne la destination au cœur des conversations mondiales, auprès de millions de voyageurs potentiels.

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Cette opération s’inscrit également dans une relation stratégique de long terme entre l’ONMT et Expedia Group. En tant que leader mondial des plateformes de voyage en ligne, Expedia s’est engagé aux côtés de l’ONMT dans un partenariat stratégique de trois ans qui vise notamment à conquérir de nouveaux marchés émetteurs avec un focus sur les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, et à déployer une stratégie marketing 360° intégrant des médias premium et des actions de branding afin de renforcer l’image du Maroc sur l’ensemble des plateformes Expedia.

À travers cette campagne, le Maroc démontre sa capacité à investir les territoires d’expression les plus innovants du tourisme mondial. En faisant rayonner ses couleurs sur l’un des monuments contemporains les plus iconique, l’ONMT confirme sa volonté de positionner le Royaume parmi les destinations les plus attractives de la prochaine décennie.

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