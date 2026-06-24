Sonia Mezzour à la tête de l’ASMEX après un scrutin très disputé

L’ASMEX a un nouveau visage. À l’issue d’une élection particulièrement disputée, Sonia Mezzour a été élue, mardi 23 juin à Casablanca, présidente de la Confédération marocaine des exportateurs, devenant, par là-même, la première femme à occuper ce poste. Une victoire qui marque une nouvelle phase pour la représentation du secteur au Maroc.

Au terme d’un scrutin disputé, la nouvelle présidente l’a emporté de justesse, illustrant les équilibres internes et les débats de fond qui traversent aujourd’hui l’organisation. Mme Mezzour a obtenu 102 voix, devançant de très peu Aziz Mantrach (99 voix), puis Adil Zaidi (92 voix).

Cette élection revêt également une dimension symbolique importante. Elle consacre l’arrivée à la tête de l’association d’une nouvelle génération de leadership, dans un moment où les exportateurs marocains sont confrontés à des enjeux multiples : diversification des marchés, montée en gamme des chaînes de valeur, compétitivité logistique et adaptation aux nouvelles exigences des partenaires internationaux.

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Pour Sonia Mezzour, ce mandat s’ouvre donc sous le signe de l’équilibre. Il s’agira autant de fédérer les différentes sensibilités du tissu exportateur que de repositionner l’ASMEX comme un acteur central du plaidoyer économique, notamment dans un contexte international marqué par la recomposition des chaînes d’approvisionnement et l’intensification de la concurrence entre plateformes exportatrices. Banquière d’affaires spécialisée dans les montages financiers et les partenariats public-privé,

La nouvelle présidente propose un schéma directeur qui repose sur quatre axes : renforcement du rôle de l’ASMEX dans la gouvernance du commerce extérieur, élargissement de la base exportatrice, développement de l’intelligence économique et amélioration de l’accès au financement, notamment pour les PME. L’ambition affichée est de faire de l’ASMEX un catalyseur de performance pour le commerce extérieur marocain, capable d’accompagner durablement l’expansion internationale du tissu économique national.

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Sonia Mezzour figure parmi les profils les plus expérimentés de cette organisation. En tant que vice-présidente de la Confédération et présidente de sa Commission Financement et Assurance, elle est engagée depuis plusieurs années dans les réflexions portant sur le financement du commerce extérieur, les garanties à l’export, le trade finance et l’amélioration de la compétitivité internationale des entreprises marocaines.

Banquière d’affaires depuis près de trois décennies, Sonia Mezzour a construit sa carrière à la croisée des secteurs public et privé. Aujourd’hui Directrice générale d’OVERSEE, banque d’affaires agréée par l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), elle accompagne des opérations de financement et d’investissement au Maroc, en Europe et en Afrique.