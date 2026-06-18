Sanlam-Allianz, le futur numéro 3 de l’assurance au Maroc!

Les actionnaires Sanlam Maroc tiendront leur Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) le 2 juillet prochain à Casablanca. Au programme, figure l’approbation de la fusion par absorption d’Allianz Maroc par Sanlam Maroc et de l’apport en nature fait par Allianz Maroc en faveur de Sanlam Maroc. Les enjeux derrière la construction de ce géant de l’assurance au Maroc?

Le secteur marocain de l’assurance retient son souffle. À quelques jours des assemblées générales extraordinaires prévues le 2 juillet prochain à Casablanca, le mariage entre Sanlam Maroc et Allianz Maroc est entré dans sa phase la plus critique. Ce n’est plus un projet, c’est une mécanique en marche, dont les rouages financiers sont désormais connus, mais dont les ressorts humains et stratégiques restent à l’épreuve du réel. L’absorption d’Allianz Maroc par Sanlam Maroc, si elle est validée par les actionnaires, ne se contentera pas de créer le troisième acteur du marché avec une part supérieure à 13 %. Elle posera un jalon dans l’histoire de la finance africaine, en testant la capacité de deux géants mondiaux à fondre leurs empires locaux en un seul, plus grand, mais potentiellement plus fragile.

L’opération, formalisée en mars dernier et publiée au bulletin officiel le 22 avril, repose sur une architecture financière aussi impressionnante que calculée. L’actif net apporté par Allianz Maroc est évalué à près de 2,6 milliards de dirhams. Ce chiffre, qui constitue la dot de la mariée, témoigne de la solidité des fondamentaux de la filiale locale du géant allemand, mais aussi du prix consenti pour cette union. En contrepartie, Sanlam Maroc procédera à une augmentation de capital de 122,5 millions de dirhams, matérialisée par l’émission de 1,225 million d’actions nouvelles. La parité d’échange, deux actions Allianz Maroc pour cinq actions Sanlam Maroc, est le chiffre clé qui cristallise l’équilibre des forces.

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Elle est le fruit d’une évaluation croisée méticuleuse, un exercice d’équilibriste entre la valeur comptable et la valeur stratégique de chaque entité. Ce ratio déterminera la redistribution des cartes du capital et, par ricochet, le poids de chaque ancien actionnaire dans le nouvel ensemble. « Au-delà des aspects capitalistiques, cette fusion s’inscrit dans la stratégie panafricaine engagée par les groupes internationaux Sanlam et Allianz, qui ont décidé de regrouper leurs activités sur le continent africain hors Afrique du Sud. Au Maroc, la nouvelle entité devrait émerger sous la marque « SanlamAllianz Maroc », avec l’ambition de renforcer sa compétitivité, accélérer sa transformation digitale et élargir son réseau de distribution », nous confie une de nos sources proches du dossier.

La stratégie panafricaine : un pari continental aux accents marocains

Au-delà des seuls aspects comptables, cette fusion s’inscrit dans une logique de vases communicants à l’échelle du continent. Elle est la déclinaison marocaine d’un accord-cadre entre les groupes Sanlam et Allianz, qui ont décidé de mettre en commun leurs forces en Afrique, hors d’Afrique du Sud. Le Maroc, de par sa position de hub financier et sa stabilité, est le théâtre de cette première grande manœuvre. L’objectif affiché est clair : créer une plateforme unifiée, plus compétitive et mieux capitalisée, capable de rivaliser avec les ténors du secteur sur le continent. La nouvelle marque, « SanlamAllianz Maroc », est bien plus qu’un nom ; elle est le symbole d’une ambition commune, celle de ne pas subir la consolidation du marché, mais de la conduire. Cette concentration n’est pas un repli, mais une projection, une volonté de peser dans les négociations régionales et de capter de nouveaux marchés, en s’appuyant sur des réseaux de distribution élargis et des capacités digitales renforcées.

« De fait, l’association d’un des leaders mondiaux de l’assurance avec l’un des leaders africains ne peut qu’être une excellente nouvelle pour le marché, la concurrence étant salutaire pour tous. De fait, outre la structure du marché marocain et la concentration sus-évoquée autour des garanties obligatoires, l’absence d’intégration directe avec une banque peut également constituer un défi d’envergures, en termes de développement de l’Activité Vie particulièrement. En tout état de cause, voici une nouvelle que je trouve positive pour l’intégralité du secteur et de la chaîne de valeur », », nous confie Hicham Aloui Fondateur et Gérant du cabinet HBA Consulting Ex DG Allianz Trade.

Les implications pour le marché marocain : concentration et mutation

Du point de vue du marché, cette fusion est un accélérateur de la concentration. Le secteur de l’assurance au Maroc, déjà en pleine mutation, voit émerger un acteur de poids qui pèsera plus de 13 % des parts de marché, se hissant à la troisième place. Ce rapprochement est une réponse à la nécessité de réaliser des économies d’échelle, d’investir massivement dans la transformation digitale et de faire face à une concurrence de plus en plus vive, notamment de la part des insurtechs. La nouvelle entité aura les moyens de ses ambitions, mais elle devra aussi gérer les attentes d’un marché qui scrute ses moindres mouvements. Cette opération confirme la montée en puissance des logiques de consolidation dans la finance africaine, où les acteurs cherchent à se renforcer pour ne pas être absorbés.

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« Cette Joint-Venture nous permettra d’aller de l’avant dans la réalisation de notre ambition stratégique, visant à se hisser au rang de groupe panafricain leader de services financiers. Elle consolidera également notre position de leadership sur plusieurs marchés clés qui sont au cœur de notre stratégie en Afrique, tout en renforçant la qualité et les économies d’échelle là où c’est nécessaire. Nous sommes à cet effet ravis de compter Allianz comme partenaire et sommes convaincus que son expertise et sa solidité financière apporteront une valeur ajoutée considérable à nos activités », déclare Paul Hanratty, CEO de Sanlam.

« Dans le cadre de notre stratégie d’entreprise visant à étendre notre position de leader grâce aux économies d’échelle et aux nouveaux modèles de partenariat, nous sommes impatients d’accélérer notre croissance dans cette région à haut potentiel via notre partenariat avec le leader incontesté du continent. Les capacités de Sanlam nous permettront d’élargir notre présence locale et notre pénétration du marché, et la Joint-Venture nous aidera à atteindre des positions de leadership sur les marchés de croissance clés d’Allianz », affirme Christopher Townsend, membre du Conseil d’Administration d’Allianz SE.

Par ailleurs, Sanlam partage nos valeurs et notre objectif de sécuriser l’avenir de nos clients à travers une approche générationnelle de long terme pour le développement sur de nouveaux marchés ». Dans les détails, à l’issue de l’opération, le capital social de Sanlam Maroc sera porté à 534,18 millions de dirhams, divisé en 5.341.874 actions. Sanlam Pan Africa demeurera le principal actionnaire, avec 65,96% du capital et des droits de vote. Les actionnaires d’Allianz Maroc détiendront 22,93% du nouvel ensemble.

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« Le paysage assurantiel marocain est internationalement salué pour sa stabilité et sa résilience, en termes de croissance des primes émises, de marges de solvabilité et de plus-values latentes notamment, même si une certaine concentration autour des assurances obligatoires de droit ou quasi-obligatoires de fait (responsabilité civile automobile, assurance décès emprunteur, accidents corporels…) peut constituer une des marges de progression majeures du secteur », nous confie Hicham Aloui Fondateur et Gérant du cabinet HBA Consulting Ex DG Allianz Trade.

L’angle mort de la fusion : l’humain et les réseaux en première ligne

Cependant, le vrai test de cette opération ne se joue pas dans les salles de conseil, mais sur le terrain, dans les agences et les bureaux, où des centaines de collaborateurs, de courtiers et de gestionnaires de contrats attendent de savoir quel sera leur avenir. La fusion est un processus froid, mais son application est brûlante. Comment intégrer deux cultures d’entreprise, parfois distinctes, sans créer de fractures ? Comment fusionner deux réseaux d’agences, avec leurs géographies et leurs clientèles, sans créer de doublons ni de conflits de territoire ? Comment gérer le portefeuille de contrats, notamment les produits d’épargne et de prévoyance, qui engagent la confiance de millions de Marocains sur le long terme ?

Ces questions, bien réelles, sont le chantier le plus complexe. Les actionnaires valideront une opération financière, mais ce sont les équipes qui feront ou déferont le succès de la nouvelle entité. La capacité à gérer cette transition en douceur, à rassurer les talents et à maintenir la productivité sera le véritable indicateur de la réussite de la fusion.