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Fabriek Beton Ciments AMK: une nouvelle unité à 100 MDH

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

Après le clan Ould Errachid, qui s’est lancé dans la fabrication de béton armé à travers Myher Beton dans son fief de Laâyoune, un autre acteur local, en l’occurrence Fabriek Beton Ciments AMK, confirme l’attrait du secteur des matériaux de construction dans les provinces du Sud.

En effet, l’opérateur spécialisé dans la production de béton et de ciments artificiels s’apprête à planter son étendard dans la commune d’El Ouatia, proche de la ville côtière de Tan-Tan, où il compte inaugurer, à l’horizon 2027, une nouvelle filiale de production de bitume modifié, d’émulsions de bitume et de produits d’étanchéité.

Doté d’une enveloppe d’investissement de plus de 100 millions de dirhams (MDH), ce projet permettra à Fabriek Beton Ciments AMK de se positionner sur un marché en pleine croissance et qui reste dominé par une poignée d’acteurs importants tels que BITUMA (filiale de Delta Holding basée à Skhirate), VIAS (bras armé du groupe STAM, dont le dispositif industriel se trouve à Bir Jdid) et Technopure Maroc (qui fournit également des solutions de bitumes modifiés pour le génie civil).

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Rappelons qu’entre infrastructures stratégiques, matériaux de construction, transition énergétique et intégration africaine, les Provinces du Sud s’imposent comme un pôle économique majeur qui attire de plus en plus d’investisseurs, notamment locaux, en quête de diversification.

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