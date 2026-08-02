Vague de chaleur de dimanche à mardi dans plusieurs provinces

Une vague de chaleur et un temps chaud sont attendus, de dimanche à mardi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Ainsi, une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 45 et 47°C est attendue dans les provinces d’Oued Ed-Dahab, Assa-Zag, Es-Semara, Tata, Taroudant, Zagora, Errachidia, Aousserd et Boujdour, a précisé la DGM.

Le même phénomène, avec des températures entre 42 et 45 °C est prévu dans les provinces de Marrakech, Béni Mellal, Fquih Ben Salah et Kelaâ Des Sraghna.

Par ailleurs, un temps chaud, avec des températures oscillant entre 42 et 45°C toucheront, dimanche et lundi, les provinces d’Agadir-Ida-Ou-Tanane, Rehamna, Youssoufia, Khénifra, Taourirt, Khouribga, Settat, Chichaoua, Guercif, Taza et sur l’intérieur des provinces de Laâyoune, Tarfaya, Guelmim et Tan-Tan, ajoute la même source.

Avec des températures oscillant entre 39 et 42°C, ce temps chaud est attendu, dimanche et lundi, dans les provinces de Sidi Bennour, Chtouka-Aït Baha, Inezgane-Ait Melloul, Sidi Ifni, Tiznit, Essaouira, Driouch, Nador, Oujda-Angad et Safi.