Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Chery Group confirme son leadership mondial
Challenge N°1001 • Du 6 au 13 février 2026
De fortes pluies attendues ce week-end dans plusieurs régions
Marché des voitures neuves : un début 2026 sous le signe de la croissance
Reprise progressive du trafic maritime entre Algésiras et Tanger Med
Maroc: le trafic portuaire progresse de près de 9% en 2025
Paiements électroniques: la BAD appuie l’action de Bank Al-Maghrib
Souss-Massa et les îles Canaries, l’Atlantique comme nouvel espace stratégique de coopération Sud-Nord
Agadir, nouvelle capitale de la diplomatie territoriale entre le Maroc et l’Espagne
Souss-Massa : les ressorts d’une métamorphose territoriale sans précédent
Home MétéorologieAlerte météoDe fortes pluies attendues ce week-end dans plusieurs régions
Alerte météo

De fortes pluies attendues ce week-end dans plusieurs régions

by Challenge
written by Challenge
DR.

De fortes pluies, des averses orageuses avec risque de grêle et de fortes rafales de vent sont prévues, de vendredi à dimanche, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Ainsi, des pluies fortes et des averses orageuses avec risque de grêle (30 à 40 mm) sont attendues de vendredi à 12H00 à samedi à 06H00 dans les provinces de Sefrou, Ouezzane, Tétouan, Béni Mellal, Ifrane, Khénifra, Al Hoceima, Taounate, Taza, Chefchaouen et Larache.

Des précpitations allant de 40 à 70 mm concerneront, samedi à 12H00 à dimanche à 06H00, Chefchaouen, Al Hoceima, Kénitra, Ouezzane, Tétouan et Larache. Durant la même période, une pluviométrie de 30 à 40 mm est attendue dans les provinces de Tanger-Assilah, M’Diq-Fnideq, Sidi Slimane, Benslimane, Berrechid, Casablanca, Mediouna, Khémisset, Taza, Khénifra, Sidi Kacem, Salé, Moulay Yaâcoub, Fahs-Anjra, Mohammedia, Nouaceur, Rabat, Skhirat-Témara, El Jadida, Béni Mellal, Meknès, El Hajeb, Ifrane, Fès, Sefrou et Taounate.

Des vents forts (75 à 85 km/h) toucheront, ce vendredi de 12H00 à 20H00, les provinces de Boulemane, Sefrou, Al Hoceima, Chefchaouen, Fahs-Anjra, Taza, Guercif, Tanger-Assilah, Ifrane, Oujda-Angad, Taourirt, Tinghir, Al Haouz, Midelt, Berkane, Tétouan, Driouch, Figuig, Jerada, M’Diq-Fnideq, Nador, Tata, Ouarzazate, Taroudant, Tiznit et Larache.

Le même phénomène est attendu:

Samedi de 06H00 à 23H00: Oujda-Angad, Fahs-Anjra, Midelt, Boulemane, Tanger-Assilah, Larache, Kénitra, Berkane, Driouch, Nador, Al Hoceima, Chefchaouen, Tétouan, M’Diq-Fnideq, Ouarzazate, Tinghir, Taourirt, El Hajeb, Ifrane, Sefrou, Figuig, Jerada, Guercif et Taza.

Samedi de 15h00 à 23h00: Benslimane, Berrechid, Rabat, Salé, Skhirat-Témara, Casablanca, Mediouna, Mohammedia, El Jadida et Nouaceur.

Vous aimerez aussi

Averses, fortes pluies et rafales de vent dans plusieurs provinces

Bulletin d’alerte : neige, pluies et vents violents attendus dans plusieurs provinces

Fortes pluies, neige et grand froid dans plusieurs provinces

Fortes averses orageuses, chutes de neige et rafales de vent de vendredi à...

Chutes de neiges, fortes pluies et temps froid, de samedi à lundi

DGM: neige et pluies fortes de lundi à mercredi