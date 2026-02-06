De fortes pluies attendues ce week-end dans plusieurs régions

De fortes pluies, des averses orageuses avec risque de grêle et de fortes rafales de vent sont prévues, de vendredi à dimanche, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Ainsi, des pluies fortes et des averses orageuses avec risque de grêle (30 à 40 mm) sont attendues de vendredi à 12H00 à samedi à 06H00 dans les provinces de Sefrou, Ouezzane, Tétouan, Béni Mellal, Ifrane, Khénifra, Al Hoceima, Taounate, Taza, Chefchaouen et Larache.

Des précpitations allant de 40 à 70 mm concerneront, samedi à 12H00 à dimanche à 06H00, Chefchaouen, Al Hoceima, Kénitra, Ouezzane, Tétouan et Larache. Durant la même période, une pluviométrie de 30 à 40 mm est attendue dans les provinces de Tanger-Assilah, M’Diq-Fnideq, Sidi Slimane, Benslimane, Berrechid, Casablanca, Mediouna, Khémisset, Taza, Khénifra, Sidi Kacem, Salé, Moulay Yaâcoub, Fahs-Anjra, Mohammedia, Nouaceur, Rabat, Skhirat-Témara, El Jadida, Béni Mellal, Meknès, El Hajeb, Ifrane, Fès, Sefrou et Taounate.

Des vents forts (75 à 85 km/h) toucheront, ce vendredi de 12H00 à 20H00, les provinces de Boulemane, Sefrou, Al Hoceima, Chefchaouen, Fahs-Anjra, Taza, Guercif, Tanger-Assilah, Ifrane, Oujda-Angad, Taourirt, Tinghir, Al Haouz, Midelt, Berkane, Tétouan, Driouch, Figuig, Jerada, M’Diq-Fnideq, Nador, Tata, Ouarzazate, Taroudant, Tiznit et Larache.

Le même phénomène est attendu:

Samedi de 06H00 à 23H00: Oujda-Angad, Fahs-Anjra, Midelt, Boulemane, Tanger-Assilah, Larache, Kénitra, Berkane, Driouch, Nador, Al Hoceima, Chefchaouen, Tétouan, M’Diq-Fnideq, Ouarzazate, Tinghir, Taourirt, El Hajeb, Ifrane, Sefrou, Figuig, Jerada, Guercif et Taza.

Samedi de 15h00 à 23h00: Benslimane, Berrechid, Rabat, Salé, Skhirat-Témara, Casablanca, Mediouna, Mohammedia, El Jadida et Nouaceur.