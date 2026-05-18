Summer Ride: Passage Fitness réunit 500 participants à la Marina de Casablanca

Le groupe Passage Fitness a organisé, récemment à la Marina de Casablanca, la quatrième édition du “Summer Ride”, l’un des événements fitness les plus attendus par les adhérents et passionnés de sport au Maroc. Plus de 500 participants ont pris part à l’événement, qui s’est déroulé dans une ambiance mêlant performance sportive, bien-être et esprit communautaire.

Devenu au fil des années un rendez-vous incontournable du calendrier sportif et lifestyle casablancais, le Summer Ride confirme le positionnement premium de Passage Fitness sur le marché marocain du fitness haut de gamme. Les deux premières éditions avaient été organisées sur le front de mer d’Anfa, avant que le groupe ne choisisse, depuis l’année dernière, l’esplanade de la Marina pour accueillir un événement de plus grande envergure au cœur de la Corniche de Casablanca, où l’enseigne est aujourd’hui fortement implantée à travers plusieurs clubs.

Le programme de cette quatrième édition a réuni plusieurs disciplines encadrées par des coachs certifiés Les Mills, référence mondiale du fitness collectif. Les participants ont ainsi pris part à une grande session de RPM réunissant près de 200 bikes, ainsi qu’à des sessions de Body Combat et différentes animations cardio et dance dans une scénographie pensée comme une véritable expérience sportive à ciel ouvert. À l’issue de l’événement, tenu le 14 mai, un participant s’est vu offrir un bike RPM grâce au soutien du partenaire Bella Forme Group, associé à cette nouvelle édition du Summer Ride.

Pour les copropriétaires de Passage Fitness, cet événement illustre la vision portée par le groupe depuis son lancement au Maroc. « Le Summer Ride est devenu bien plus qu’un événement sportif. C’est un moment de rassemblement qui reflète l’ADN de Passage Fitness : offrir une expérience premium, innovante et immersive à notre communauté. Nous avons été parmi les premiers à introduire ce type de concepts événementiels au Maroc, et aujourd’hui nous sommes fiers de voir cette dynamique inspirer l’ensemble du secteur », déclarent Ibnou Lmoujahid Abdelfatah et Hossin Niyat, copropriétaires de Passage Fitness au Maroc.

Les deux dirigeants soulignent également le rôle pionnier joué par le groupe dans l’évolution du fitness premium au Maroc. « Passage Fitness a contribué à transformer les standards du marché. Plusieurs concepts développés par notre enseigne ont ensuite été repris par d’autres opérateurs, ce qui confirme notre position de référence dans le segment premium. Notre ambition reste de continuer à faire évoluer l’expérience fitness au Maroc à travers des infrastructures modernes, des événements fédérateurs et une qualité d’encadrement aux standards internationaux », ajoutent-ils.

Le groupe met également en avant une offre pensée autour d’une expérience “multi-corniche”, devenue l’une des spécificités de Passage Fitness à Casablanca. Grâce à un abonnement unique, les adhérents peuvent accéder aux différents clubs Passage Fitness Anfa, Mall et Marina, tous situés sur la Corniche de Casablanca. Un positionnement assumé par le groupe afin d’offrir davantage de flexibilité, de confort et une expérience premium complète à ses membres dans des emplacements emblématiques de la ville. Au-delà de Casablanca, Passage Fitness poursuit également son développement à l’échelle nationale avec une présence dans d’autres villes du Royaume, notamment à Tétouan et Oujda, confirmant ainsi l’ambition du groupe de renforcer son empreinte dans le segment du fitness premium au Maroc.

Ibnou Lmoujahid Abdelfatah et Hossin Niyat, copropriétaires de Passage Fitness au Maroc

Avec ses différents clubs implantés notamment sur la Corniche casablancaise mais aussi dans plusieurs villes du Royaume, Passage Fitness s’est progressivement imposé comme l’un des acteurs majeurs du fitness premium au Maroc, misant sur des espaces haut de gamme, des équipements de dernière génération et une programmation événementielle régulière destinée à fidéliser une communauté de plus en plus large.

En parallèle du Summer Ride, le groupe annonce également le lancement d’une opération spéciale à l’occasion de la fête des mères. Les nouvelles adhérentes inscrites durant cette période pourront bénéficier de réductions exclusives, avec à la clé un tirage au sort permettant de remporter un collier en diamant offert par l’un des partenaires prestigieux de l’événement, le groupe Joaillerie Mérite.

Passage Fitness souligne également la place grandissante occupée par les femmes au sein de ses clubs. Aujourd’hui, la communauté féminine représente près de 38 % des adhérents du groupe, illustrant l’intérêt croissant des Marocaines pour le fitness, le bien-être et les activités sportives encadrées. Afin de répondre à cette évolution, le groupe développe continuellement des programmes adaptés, des cours collectifs variés ainsi qu’un environnement premium pensé pour offrir confort, accompagnement et motivation à une clientèle féminine de plus en plus présente et engagée dans une démarche de santé et de bien-être.

À travers cette nouvelle édition du Summer Ride, Passage Fitness confirme sa volonté de positionner le fitness comme une expérience globale mêlant sport, bien-être, communauté et lifestyle dans des lieux emblématiques de Casablanca.