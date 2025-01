Azilal aura bientôt son parc d’attraction dédié aux dinosaures

La Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), en partenariat avec les autorités locales de la région Béni Mellal-Khénifra, a récemment lancé un appel à manifestation d’intérêt pour le développement d’un parc de loisirs autour de la thématique des dinosaures.

Baptisé « Dino Parc », ce projet qui s’étendra sur 5 hectares et qui nécessitera un investissement de 100 millions de DH s’inscrit dans le cadre des projets prévus par la Feuille de Route touristique à l’horizon 2026, apprend-on auprès de la Société de développement régional Atlas de Tourisme à Béni Mellal-Khénifra.

L’appel à manifestation d’intérêt vise à sélectionner un investisseur chargé de développer un parc de loisirs autour de la thématique des dinosaures au niveau de la Province d’Azilal, selon la SDR, qui souligne que le parc mettra en avant des reconstitutions en taille réelle de dinosaures et une mise en avant des atouts des circuits animés aux alentours de la ville d’Azilal ainsi que du musée récemment ouvert au public.

Ce projet qui vise également à valoriser le label UNESCO du Géoparc de M’goun sera structuré autour de trois zones principales, le Village de l’Atlas qui servira de point d’accueil mettant en valeur le patrimoine matériel et immatériel de la région à travers des produits liés à l’agritourisme et à l’artisanat, la Vallée des Dinosaures qui proposera un parcours de visite interactif où les visiteurs pourront découvrir des reconstitutions de dinosaures ainsi que le Dino Parc, une zone qui offrira une variété d’activités ludiques et de détente, sur des thèmes novateurs et immersifs.