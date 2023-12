Reconstruction post-séisme. Les opérations de démolition des bâtiments effondrés à Azilal ont débuté

Les opérations relatives à la démolition des bâtiments totalement effondrés ou déclarés inhabitables par les autorités locales ont débuté à Azilal. De nombreuses ressources humaines et logistiques se sont mobilisées dans le but d’entamer la phase de reconstruction post-séisme.



Concrètement au niveau de la Commune d’Ait Oumdis, l’une des localités les plus affectées par le séisme du 8 septembre dernier, les travaux battent leur plein pour la démolition des habitats totalement effondrés ou ceux déclarés par la commission mixte de constatation des dommages du séisme, non conforme à l’habitat et présentant un danger potentiel pour les populations. Une dizaine d’engins sont actuellement à pied d’œuvre pour accélérer cette opération, l’objectif étant de garantir l’efficacité des travaux de démolition en toute sécurité, et ce, après l’aval des autorités locales et des services concernés sur la base d’une étude technique.

Les autorités locales soulignent ne pas lésiner sur les moyens en vue d’accélérer cette opération et veillent au grain s’agissant du déblaiement des lieux et du dégagement des décombres et des gravats à l’aide de camions tractopelles et autres engins mis à la disposition de ces mêmes autorités par la direction provinciale de l’équipement à Azilal. Par ailleurs, cette vaste opération vise à faciliter les procédures ainsi que les différentes formalités afférentes aux actes de reconstruction ou de confortement, en exonérant les demandeurs des frais de ces derniers et en leur facilitant l’obtention d’un plan architectural et d’un levé topographique à titre gracieux, et ce, dans le cadre des efforts visant à alléger les effets du séisme sur les populations touchées.

Aussi, les opérations d’octroi de la première tranche des aides financières à la reconstruction des logements effondrés totalement ou partiellement, se poursuivent à un rythme aussi intense, précisent les autorités. A noter que dans la région de Taroudant, les services techniques relevant de la Direction provinciale de l’Equipement et de l’Eau s’activent actuellement pour maintenir le réseau routier touché suite au séisme du 8 septembre dernier. Dans cet élan, la Direction a pris des mesures immédiates pour réparer les dégâts et renforcer les infrastructures routières en procédant à l’évaluation des dommages et à l’identification des axes routiers nécessitant une intervention urgente en vue d’assurer le rétablissement de la circulation. .