Aymane Taud, nouveau PDG de Nareva Holding

Lire aussi | Plateforme immobilière agenz.ma : deux nouveaux outils innovants

Aymane Taud succédera donc à Saïd Elhadi, patron de Nareva depuis 2017. « Au terme de ce Conseil, Saïd Elhadi a souhaité remettre ses mandats de président directeur général de Nareva aux membres du Conseil d’Administration et ce, pour des convenances personnelles », lit-on dans un communiqué. « Le Conseil d’administration a pris acte de cette démission, l’a acceptée et a remercié Saïd Elhadi pour sa contribution au sein de Nareva », a ajouté la même source.

Elhadi quitte donc Nareva Holding, mais restera au sein du groupe Al Mada, les administrateurs lui ont souhaité « bon succès dans les fonctions qu’il aura dans le Groupe ». Quant à Aymane Taud il pilote un secteur au cœur des préoccupations d’Al Mada. Le nouveau PDG est tout sauf un nouveau venu chez Nareva. Il connaît en effet parfaitement la holding, puisqu’il en avait déjà assuré la présidence par intérim (suite au départ à la retraite de l’ancien PDG, Ahmed Nakkouch), avant d’être nommé directeur général délégué du groupe Al Mada.

Lire aussi | VotreChauffeur.ma et VotreColis.ma réalisent une nouvelle levée de fonds de 2,5 MDH

Diplômé de l’ESSEC, expert en Corporate Finance, il a intégré la holding royale en 2006 et a gravi tous les échelons pour en devenir l’un des poids lourds. Il a pris part activement à des projets structurants et stratégiques du Groupe, dont la fusion ONA-SNI, le désengagement de l’agroalimentaire, le développement des télécoms et la fusion Holcim-Lafarge. Il a également joué un rôle important dans la mise en place de la bonne gouvernance à Al Mada. Aujourd’hui, il intègre Nareva Holding en tant que président directeur général.