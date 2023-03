Plateforme immobilière agenz.ma : deux nouveaux outils innovants

Dans ce contexte, la plateforme agenz.ma, lancée début 2022 et désormais une référence marocaine de l’immobilier en ligne, renforce et améliore ces outils pour apporter encore plus de fluidité avec l’ambition d’aider chaque Marocain à acheter ou vendre en toute confiance. En effet, depuis quelques jours et pour la première fois au Maroc, chaque personne qui effectue une estimation sur www.agenz.ma a un accès gratuit à l’évolution du prix de l’appartement, de la villa ou de la maison qu’il a estimé et ce, sur 1, 3 ou 5 ans.

Ce nouvel outil d’aide à la décision permettra aux utilisateurs d’Agenz de visualiser facilement comment les différents cycles immobiliers ont influencé le prix de leur propriété et ainsi simplifier la décision d’acheter ou de vendre sans avoir peur de se tromper.

L’application Agenz PRO, désormais disponible gratuitement sur IOS et Android, permet à l’agent de gérer ses contacts avec un CRM intégré, de rester à jour et de répondre aux demandes en un clic depuis son smartphone. « Malgré les idées que le consommateur peut avoir, la profession d’agent immobilier est difficile, très consommatrice en ressources et en temps. Grâce à l’application Agenz PRO, l’agent immobilier qui est souvent sur le terrain pourra être ultra-réactif, tout en donnant la priorité à ses actions afin de répondre au mieux aux nombreuses sollicitations quotidiennes de ses prospects », souligne Malik Belkeziz, PDG d’Agenz. Et d’ajouter : « Ces deux nouveaux outils s’inscrivent parfaitement dans la mission dAgenz qui est de fluidifier le parcours de transaction immobilière des utilisateurs : d’un côté en apportant de la transparence sur le marché à chaque porteur de projet, qu’il soit vendeur, acheteur ou locataire, et de l’autre en aidant les professionnels à faire valoir leur expertise et à prospecter plus efficacement ».

Pour rappel, agenz.ma est un site immobilier de nouvelle génération, axé sur les données et l’expérience client. Il est le premier site d’estimation en ligne au Maroc.