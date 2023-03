Sécurité routière. Un bilan encourageant mais insuffisant [NARSA]

Lire aussi | Plateforme immobilière agenz.ma : deux nouveaux outils innovants

Selon un bilan provisoire au titre de l’année 2022, le nombre de décès dus aux accidents de la route a enregistré une baisse de 6,84% par rapport à 2021 et de 10,04% en comparaison avec 2015 (année de référence), celui des blessés graves (18,25%) et des accidents mortels (10,04%), a-t-il poursuivi. Benacer Boulaajoul a par ailleurs évoqué la poursuite de la réalisation de l’exécution de plusieurs projets structurants dans le domaine de la sécurité routière, dont l’intégration de l’éducation routière dans les cursus scolaires, la création des attestations scolaires de sécurité routière, l’annonce du plan national de contrôle routier 2022-2024, l’acquisition de nouveaux équipements et l’activation des brigades mobiles de contrôle routier relevant de la DGSN. Il s’agit aussi de l’installation de 552 nouveaux radars, la mise à niveau du système d’examen du permis de conduire et le renouvellement du parc pour une enveloppe budgétaire de 250 millions DH annuellement. « En dépit des défis qui s’imposent, la gestion du dossier de la sécurité routière est sur la bonne voie », a-t-il conclu.

Lire aussi | Intelligence artificielle : ces 7 métiers les plus menacés