E-cigarette : Quels risques pour la santé ?

Étant à la mode, la cigarette électronique est devenue un accessoire qui oscille entre chic, tendance et plaisir. Acceptée pour son aspect apparemment moins polluant, ce nouveau gadget cache cependant un sombre tableau, puisqu’aucune consigne sanitaire ne figure sur le produit. Il faut au moins être averti des risques.

On en trouve de toutes les couleurs et de presque tous les parfums… Les cigarettes électroniques ont envahi le marché marocain ces dernières années. Leur ère Tech et surtout chic a inscrit le produit dans les codes culturels tendance de la société marocaine. Jeunes, adultes, femmes et hommes, ces nouveaux fumeurs sont plus acceptés, car les fumées dégagées par ces instruments de vaping sont dites moins polluantes. Selon une enquête MedSpad-IV Maroc réalisée en 2021 et dont les résultats ont été révélés en avril dernier, 12,5 % des adolescents âgés entre 15 et 17 ans utilisent ou ont déjà utilisé la cigarette électronique durant leur vie, soit un adolescent sur huit. Un chiffre inquiétant, dit-on dans le milieu médical. Il faut également noter que l’initiation à la cigarette électronique commence très tôt chez les jeunes : avant l’âge de 10 ans pour 7,7 % d’entre eux, entre 10 et 12 ans pour 9,6 %, et entre 13 et 14 ans pour 23 % des jeunes sondés.

Aujourd’hui, avec l’émergence des réseaux sociaux, très fréquentés par les jeunes, et grâce à une publicité intelligente et agressive, ces produits se sont imposés dans les habitudes de consommation. Derrière leurs couleurs vives et parfums de fraise ou de pomme, les cigarettes électroniques sont bien dangereuses. Selon l’OMS et les experts en santé, ces nouveaux produits du tabac sont tout aussi nocifs que les produits classiques, causant cancers, maladies respiratoires, maladies cardiovasculaires, dépression, anxiété, infections, etc.

Des produits dangereux en vente libre ?

Selon des travaux publiés dans la revue Scientific Reports, le vapotage provoque des changements biologiques indésirables pouvant conduire au développement de diverses maladies. « En fait, l’exposition à de nombreux constituants de la vapeur des e-cigarettes, à diverses concentrations, a été associée à une variété de maladies cardiovasculaires, immunitaires (inflammatoires) et respiratoires, ainsi qu’au cancer. Actuellement, l’utilisation de la cigarette électronique est très répandue chez les adolescents non-fumeurs et les fumeurs adultes à la recherche d’une alternative moins nocive aux cigarettes classiques. Malgré la popularité du vapotage, les conséquences à long terme de l’utilisation de la cigarette électronique sur la santé sont largement inconnues », explique l’étude. À l’heure actuelle, 88 pays n’imposent pas d’âge minimum pour l’achat de cigarettes électroniques et 74 pays ne disposent pas de réglementation en place concernant ces produits nocifs. Outre les risques pour la santé physique, l’utilisation de la cigarette électronique accroît également le risque de dépendance, ce qui peut conduire à l’initiation à d’autres formes de tabagisme, comme la cigarette traditionnelle.

Que faire ?

De nombreux pays dans le monde interdisent l’utilisation des e-cigarettes. En 2020, à New York, est devenu le deuxième État des États-Unis, après le Michigan, à interdire la commercialisation des cigarettes électroniques aromatisées, accusées d’inciter les jeunes à vapoter avec, à la clé, un fort risque de dépendance à la nicotine. Au Maroc, selon l’expert en santé Al Mountacer Charif Chefchaouni, “ces produits ne subissent aucune réglementation”. Comme vous pouvez le constater sur notre photo, Challenge est allé sur le terrain pour confirmer ses dires. Sur le boulevard des FAR, nous avons choisi au hasard un bureau de tabac. Grande fut notre surprise quant à la diversité des e-cigarettes et des parfums disponibles. Le marchand était même disposé à nous livrer de grandes quantités pour un commerce hors Maroc. Et sur les produits, nous avons pu constater qu’il n’y avait aucune indication sur les dangers pour la santé.

« Aujourd’hui, c’est commercialisé partout et les couleurs et les parfums sont utilisés pour attirer davantage la jeunesse », explique l’expert. « Selon l’OMS, la nocivité de ces produits est sans appel, notamment les risques cardiovasculaires, les cancers… Selon l’organisation pour des non-fumeurs, ces produits les placent sur la trajectoire de potentiels fumeurs de tabac sur le long terme ». Aujourd’hui, pour l’expert, pour ces catégories de jeunes non-fumeurs, il faut une réglementation. “C’est un impératif de santé publique. Cependant, pour des adultes déjà fumeurs qui envisagent de délaisser le tabac, ces cigarettes peuvent constituer un moindre mal, surtout quand leur nocivité est aujourd’hui sujette à différentes analyses ».