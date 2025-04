Toyota du Maroc investit 50 MDH dans un nouveau showroom à Casablanca

La première marque automobile mondiale avance ses pions au Maroc.

Toyota du Maroc compte inaugurer un nouveau point de vente au quartier chic Ville Verte au sud de la capitale économique. Non loin du futur siège du groupe Bugshan Maroc (en phase finale de construction), un autre importateur originaire du Moyen-Orient et distributeur au Maroc de trois marques automobiles dont Hyundai (concurrent direct de Toyota), le nouveau site de Bouskoura de la filiale marocaine du groupe saoudien Abdul Latif Jameel Motors International sera le 23ème point de vente au Maroc (dont près de la moitié exploitée directement par Toyota du Maroc) et le troisième showroom à Casablanca.

Rappelons que depuis sa création en 1995, Toyota du Maroc a connu un développement ininterrompu au point d’atteindre trente ans après la barre des deux milliards de dirhams de revenus et plus de cent millions de dirhams d’excédent brut d’exploitation. Un développement qui a été consolidé par le lancement au Maroc respectivement en 2010 et 2023 de Lexus (marque haut de gamme du Groupe Toyota) et MG Motor.

Rappelons, qu’AbdulLatif Jameel Motors International fait partie du groupe Abdul Latif Jameel, un collectif d’entreprises indépendantes familiales fondé en 1945 en Arabie Saoudite. Ce groupe diversifié œuvre essentiellement dans la mobilité, les services financiers, les services énergétiques et environnementaux, la santé, ainsi que diverses autres activités allant des produits de consommation au développement immobilier, en passant par les services professionnels. Possédant des bureaux de représentation dans le monde entier, le groupe bénéficie d’une présence opérationnelle dans plus de 40 pays sur six continents et emploie plus de 11 000 personnes de plus de 80 nationalités.