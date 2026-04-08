COMANER Group et Lina Chimie : un mariage avorté

Après plus d’un an de discussions pour un accord qui semblait presque acquis, COMANER Group et Lina Chimie jettent l’éponge pour leur projet de rapprochement. En effet, le groupe spécialisé dans la fabrication et la distribution d’ingrédients alimentaires et d’additifs destinés à l’industrie agroalimentaire a renoncé à acquérir la PME qui opère dans la chimie de spécialité depuis 25 ans.

Ainsi, après avoir diligenté un processus poussé d’audit et de due diligences, COMANER Group aurait revu à la baisse son offre financière initiale, ce qui a été totalement rejeté par les actionnaires de Lina Chimie, qui revendique un chiffre d’affaires autour de 50 millions de dirhams, avec un portefeuille de produits essentiellement destinés aux secteurs de la peinture et du textile.

Pour le groupe, qui a ouvert son capital en 2023 à CDG Invest Growth, fonds d’investissement géré par CDG Capital Private Equity, la croissance externe à travers le projet d’acquisition de Lina Chimie aurait pu apporter à l’acquéreur une complémentarité industrielle et de marché indéniable, ainsi qu’une réduction de sa dépendance vis-à-vis du secteur agroalimentaire.

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Avec le soutien de son actionnaire institutionnel et sa capacité d’autofinancement élevée pour un groupe qui génère un chiffre d’affaires de près de 300 millions de dirhams, il est fort à parier que COMANER Group, qui ambitionne de passer à la vitesse supérieure, reparte à la chasse d’une nouvelle cible dans un secteur de distribution de produits chimiques qui connaît de grands mouvements stratégiques depuis quelques années, avec plusieurs opérations de fusion-acquisition (CMGP/CPCM, Azelis Maroc/Chemical Partners Maghreb…).