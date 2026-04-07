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Trump annonce une suspension des frappes contre l’Iran qui accepte de rouvrir Ormuz

by Jamal Chibli
written by Jamal Chibli

Le président américain Donald Trump a annoncé avoir accepté de suspendre, pour une durée de deux semaines, les frappes militaires qui étaient prévues, ce mardi soir, contre l’Iran, «sous réserve de l’accord de la République islamique pour l’ouverture complète, immédiate et sécurisée du détroit d’Ormuz», Aussitôt, les autorités iraniennes se sont engagées à respecter le cessez-le-feu et à rouvrir le détroit par lequel traverse près du cinquième du pétrole dans le monde.

Cette annonce surprise intervient suite à des entretiens avec le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif et le chef de l’armée de ce pays, le maréchal Asim Munir, qui mènent une médiation entre les deux parties.

« Il s’agira d’un cessez-le-feu réciproque. Cette décision se justifie par le fait que nous avons déjà atteint, voire dépassé, tous nos objectifs militaires et que nous sommes en bonne voie de conclure un accord définitif pour une paix durable avec l’Iran et la paix au Moyen-Orient », a relaté le locataire de la Maison blanche sur son réseau Truth Social.

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M. Trump, qui avait menacé de détruire complètement les infrastructures et les ressources énergétiques de l’Iran, a précisé avoir reçu une proposition en dix points de l’Iran, qui constitue « une base de négociation viable ».

« Presque tous les points de désaccord antérieurs ont été résolus entre les États-Unis et l’Iran, mais une période de deux semaines permettra de finaliser et de mettre en œuvre l’accord », a-t-il assuré.

Dans un communiqué, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que son pays avait accepté la proposition de cessez-le-feu du Pakistan et le passage en toute sécurité via le détroit d’Ormuz.

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