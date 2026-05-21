Amrani nouveau TGR, Ezzahaoui lui succède à l’ADII

Après un bref intérim, suite au départ de Noureddine Bensouda, en février dernier, Abdellatif Amrani a hérité du poste de Trésorier Général du Royaume (TGR), tandis que Mohamed Ezzahaoui a pris sa place à la tête de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII), dont il était le Directeur des ressources et de la programmation.

Les deux décisions ont été entérinées, jeudi 21 mai 2026, par le Conseil de gouvernement, qui a approuvé, par la même occasion, des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément à l’article 92 de la Constitution

Economiste de formation et ayant à son actif une trentaine d’années d’expérience à différents postes de responsabilité au sein des services opérationnels de l’ADII, M. Amrani est arrivé au sommet de cette administration fin novembre 2022, en remplacement de Nabil Lakhdar.

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Au sein des Douanes, le nouveau Trésorier Général du Royaume a, entre autres, dirigé la direction régionale du nord-ouest (Tanger). En plus de sa parfaite connaissance des arcanes de la « maison », Abdellatif Amrani a initié un vaste chantier de modernisation des méthodes de travail de l’ADII.

En droite ligne avec leur plan stratégique à l’horizon 2028, les Douanes ont notamment lancé, l’année dernière, un projet visant à intégrer les technologies d’Intelligence Artificielle (IA) dans les processus d’analyse et de gestion des risques douaniers.

Au cours de la cérémonie d’installation, tenue au siège de l’ADII, le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, a félicité le nouveau locataire des lieux, relevant que la nomination de Mohamed Ezzahaoui constitue « le couronnement d’un brillant parcours au sein de cette Administration ».

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De même, il a félicité Abdellatif Amrani pour la confiance placée en lui en tant que Trésorier Général du Royaume, saluant ses qualités humaines et professionnelles, ainsi que son engagement et son dévouement lors de l’accomplissement de ses missions à la tête de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects.