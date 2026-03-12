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Nomination

Ali Alami nommé Directeur Général de la SNEP

by Challenge CP
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A la suite du conseil d’administration tenu le 6 mars 2026, la Société Nationale d’Électrolyse et de Pétrochimie (SNEP), leader du marché marocain des produits vinyliques et des produits d’électrolyse, a annoncé la nomination de Ali Alami en tant que Directeur Général, succédant ainsi à Fayçal El Kadiri.

Diplômé de l’École Mohammadia d’Ingénieurs et titulaire d’un MBA de l’École Nationale des Ponts et Chaussées, Ali Alami débute sa carrière au sein du Groupe OCP. Il poursuit ensuite un parcours au sein de groupes industriels nationaux et internationaux de premier plan, où il exerce plusieurs fonctions de direction générale, développant une expertise reconnue dans le pilotage stratégique, la performance industrielle et la transformation des organisations.

En 2018, il rejoint le Groupe YNNA à la tête de la Société Chérifienne d’Industrie Ferroviaire (SCIF), qu’il dirige avec succès en accompagnant son développement industriel.

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Cette nomination intervient dans un contexte de transformation des industries chimiques et pétrochimiques et s’inscrit dans la volonté de SNEP de renforcer sa compétitivité industrielle, d’accélérer sa dynamique de croissance et de consolider son positionnement sur les marchés national et régional.

À la suite de sa nomination, Ali Alami a déclaré : « C’est avec une grande responsabilité que je prends aujourd’hui la direction de la SNEP, une entreprise industrielle de référence au Maroc. Dans un contexte industriel exigeant et en constante évolution, notre priorité sera de consolider les fondamentaux de l’entreprise, renforcer sa compétitivité et accompagner sa transformation afin de pérenniser son rôle d’acteur clé de l’industrie chimique au Maroc et de créateur de valeur durable pour l’ensemble de nos partenaires. »

Le Conseil d’administration de SNEP tient également à remercier Fayçal El Kadiri pour son engagement et sa contribution au développement de l’entreprise durant son mandat en tant que Directeur Général.  Il est appelé à assumer de nouvelles responsabilités au sein du Groupe YNNA.

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