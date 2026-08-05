RAJA S.A. choisit webook.com comme partenaire officiel de billetterie

RAJA S.A., société sportive en charge de la gestion des activités sportives et commerciales du Raja Club Athletic, annonce la signature d’un partenariat stratégique avec webook.com, qui devient le partenaire officiel exclusif du Club pour la gestion de sa billetterie en ligne pour les trois prochaines saisons.

Cette collaboration marque une nouvelle étape dans la transformation des activités du Club. Elle répond à une ambition claire: offrir aux supporters du Raja une expérience de billetterie moderne, accessible et conforme aux meilleurs standards internationaux.

Une billetterie pensée autour de l’expérience supporter

Dans le cadre de ce partenariat, webook.com déploiera une billetterie nouvelle génération, pensée pour simplifier chaque étape du parcours supporter, de l’achat du billet jusqu’à l’accès au stade.

Les supporters pourront choisir précisément leur siège, visualiser leur emplacement en 3D et accéder à un billet entièrement digital et sécurisé. Une marketplace officielle permettra également de revendre un billet en toute confiance lorsqu’un supporter ne peut plus assister à la rencontre. Une boutique officielle de merchandising digital complétera l’expérience, en donnant aux supporters accès aux produits numériques officiels du Club.

Cette plateforme évolutive intégrera progressivement de nouveaux services afin de rendre l’expérience des jours de match plus fluide, plus personnalisée et plus connectée.

Un partenariat au service de la transformation du Club

La modernisation de la billetterie constitue un axe important de la stratégie de développement de RAJA S.A. Au-delà de la dimension technologique, cette collaboration permettra au Club d’améliorer sa connaissance de ses publics, de renforcer la relation directe avec ses supporters et d’optimiser durablement la gestion de ses revenus liés aux jours de match.

Le choix de webook.com intervient à l’issue d’un processus d’évaluation portant notamment sur la qualité de la solution technologique, l’expérience utilisateur, la capacité opérationnelle du partenaire et son aptitude à accompagner un club disposant d’une communauté aussi importante et engagée que celle du Raja.

Nawal El Aidaoui, Directrice Générale de RAJA S.A., a déclaré: « Les supporters sont au cœur de notre stratégie de développement. La billetterie représente un moment clé de leur parcours avec le Club, et notre ambition ne se limite pas à digitaliser la vente des billets. Nous souhaitons proposer une expérience plus simple, plus fluide et plus sécurisée, tout en nous dotant d’une plateforme qui nous permettra de mieux comprendre les attentes de notre communauté et de construire une relation toujours plus forte avec elle. »

L’expertise technologique de webook.com au service du Raja

webook.com accompagne des organisateurs, des institutions et des acteurs majeurs du sport et du divertissement dans la gestion et la commercialisation de leurs événements. Présente dans plus de 180 pays, la plateforme est déjà, au Maroc, le partenaire billetterie exclusif de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et opère son portail officiel.

Cette expérience se traduit par une capacité éprouvée à gérer les pics d’affluence propres aux grands rendez-vous du football marocain, ainsi que par un dispositif de sécurité conçu pour lutter contre la revente illicite et le marché noir, afin de garantir que les billets parviennent aux véritables supporters.

À travers ce partenariat, webook.com mobilisera son expertise technologique et opérationnelle afin de proposer une solution adaptée aux spécificités du Raja Club Athletic, à l’importance de sa communauté et aux exigences liées à l’organisation de ses rencontres. La plateforme aura vocation à évoluer au fil des saisons afin d’intégrer de nouveaux services et de répondre aux usages des supporters, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité, de fiabilité et de performance.

Amine Alaoui, Directeur Général webook.com Maroc, a également déclaré: « Nous sommes particulièrement fiers d’accompagner le Raja Club Athletic, une institution historique portée par l’une des communautés de supporters les plus importantes et les plus passionnées de la région. Après notre partenariat avec la FRMF, ce nouvel engagement confirme notre volonté de mettre notre technologie et notre savoir-faire au service du football marocain. Notre objectif est de construire une expérience de billetterie simple, fiable et innovante, qui rapproche encore davantage le Raja de ses supporters et contribue à la modernisation de l’expérience des jours de match. »

Ce partenariat avec webook.com s’inscrit dans la stratégie globale de RAJA S.A., qui vise à moderniser les activités du Club, à améliorer durablement l’expérience de ses supporters et à consolider ses revenus afin de soutenir ses ambitions sportives.

RAJA S.A. est une société sportive dotée d’un capital social de 250 millions de dirhams, dédiée à la gestion professionnelle des activités sportives et commerciales du Raja Club Athletic. Son capital est détenu par Ports4Impact à hauteur de 60 % et par l’Association Raja Club Athletic à hauteur de 40 %. RAJA S.A. ambitionne de devenir un acteur majeur du sport marocain et africain, en associant performance sportive, développement économique, innovation et responsabilité sociale.

webook.com est une plateforme internationale de billetterie et d’événementiel présente dans plus de 180 pays. Au Maroc, elle est le partenaire billetterie exclusif de la FRMF et opère son portail officiel, couvrant la billetterie, les données supporters, le contrôle d’accès et la logistique des stades. La plateforme assure également la billetterie de grands rendez-vous culturels au Maroc, dont Jazzablanca et Casablanca Music Week.