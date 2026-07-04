Mondial 2026: les Lions de l’Atlas domptent de braves canadiens et passent en quart

Solides, patients puis cliniques, le Lions de l’Atlas se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 en dominant le Canada (3-0), samedi au stade de Houston. Longtemps confrontés à un bloc canadien compact et bien organisé, les hommes de Mohamed Ouahbi ont trouvé la faille au retour des vestiaires grâce à Azzedine Ounahi, auteur d’un doublé (50e, 82e), avant de gérer leur avantage avec maîtrise et sceller la victoire par Soufiane Rahimi pour poursuivre leur parcours dans le Mondial.

Pour ce match, qu’il a qualifié du « plus difficile », Ouahbi n’a effectué qu’un seul changement dans son onze de départ. Il a titularisé Radouane Halhal à la place de Chadi Riad, touché à la jambe lors de la rencontre face aux Pays-Bas.

Les Canadiens se sont montrés entreprenants dès les premières minutes, prenant quelque peu les Marocains de court. Un corner directement tiré vers le but, puis une offensive sur le côté gauche, ont été repoussés par Bounou.

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En exerçant un pressing haut, les Canucks se sont, ensuite, procuré une nouvelle occasion franche. Tani Oluwaseyi s’est présenté en face-à-face avec le portier marocain, mais « Bono » a brillamment remporté son duel. À la 21e minute, Ouahbi a été contraint d’effectuer un changement. Rahimi est entré en jeu à la place de Saibari, victime d’un pépin physique.

Lors de cette première période très fermée, les hommes de Jesse Marsch ont empêché les Marocains de développer leur jeu. À chaque récupération du ballon, ils se sont rapidement projetés vers l’avant, mettant la défense marocaine sous pression.

Au retour des vestiaires, les Marocains n’ont pas tardé à ouvrir le score. À la 50e minute, un coup franc parfaitement joué à ras de terre par Hakimi a trouvé Azzedine Ounahi, dont la reprise du pied droit a terminé au fond des filets. D’une frappe enroulée à ras de terre, décochée à plus de 17 mètres, le milieu marocain a enfin délivré les siens.

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Après l’ouverture du score, le Maroc a tenté de maîtriser le rythme de la rencontre en conservant davantage le ballon. Le sélectionneur national a procédé à deux changements en lançant Chamsdine Talbi et Sofyan Amrabat à la place de Bilal El Khannouss et Ayyoub Bouaddi.

Touchés par ce but, les Canadiens ont été contraints de se découvrir pour tenter de revenir au score. Les espaces se sont alors multipliés, permettant aux Marocains de se créer plusieurs occasions franches.

En effet, les espaces laissés par l’équipe nord-américaine ont été exploités à merveille par les Marocains. Ounahi, encore lui, a surgi dans la surface pour conclure une action de grande classe, parfaitement initiée par Brahim Diaz, et inscrire le but du break.

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Quelques minutes plus tard, Rahimi est passé tout près de tripler la mise. Bien servi, l’attaquant marocain a placé une tête puissante qui est venue s’écraser sur la transversale.

Précieux en attaque, l’ancien joueur du Raja de Casablanca va laisser sa signature dans ce match en inscrivant le troisième but (90è+8). En quarts de finale, le Maroc affrontera le vainqueur de la rencontre opposant la France au Paraguay.