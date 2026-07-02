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Nomination

Driss Guerraoui élu à l’unanimité Vice-Président du Conseil International d’Action Sociale

by Challenge avec MAP
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Driss Guerraoui a été élu à l’unanimité Vice-Président du Conseil International d’Action Sociale (CIAS), l’une des premières organisations internationales non gouvernementales à obtenir le Statut Consultatif Spécial auprès du Conseil Économique et social des Nations Unies (ECOSOC).

M. Guerraoui a été élu par l’Assemblée Générale du CIAS, tenue le 28 juin 2026 à Nairobi, pour un mandat de quatre ans. Il devient le premier Africain et Arabe à occuper cette fonction au sein du Conseil Internationale d’Action Sociale depuis sa création en 1928.

Basé à Utrecht aux Pays-Bas, le CIAS comprend des organisations nationales et internationales, dont l’objectif est de faire progresser le bien-être social, la justice sociale et le développement social dans le monde. Sa mission de base consiste à promouvoir des formes de développement social et économique visant à réduire la pauvreté, le mal-être et la vulnérabilité dans le monde.

Il lutte pour la reconnaissance et la protection des droits humains fondamentaux à l’alimentation, l’éducation, la santé, au logement et à la protection sociale.

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Pour le CIAS ces droits constituent un pilier essentiel de l’effectivité des libertés individuelles et collectives, de la justice et de la paix dans le Monde. Le Conseil cherche, ainsi, à faire progresser les principes d’égalité des chances, de liberté d’expression et de généralisation de l’accès des populations de par le monde aux services sociaux de base et à la protection sociale universelle.

Le Maroc a intégré le Conseil d’administration du CIAS en juin 2010, à la suite de son élection à l’unanimité par son Assemblée Générale tenue à Hong Kong.

A noter que l’Américain d’origine russe Sergei Zelenev assure la fonction du président du CIAS, alors que le poste de Directeur Exécutif est occupé par l’Espagnol Antonio Lopez Pelaez. 

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