Imad Bakkali prend les commandes de Centrale Danone

Imad Bakkali a été nommé au poste de Président Directeur Général de Centrale Danone, à compter du 1er juillet 2026, succédant à Hervé Barrère, qui quitte ses fonctions pour des raisons familiales après neuf années passées au sein du groupe Danone.

M. Bakkali, qui dispose d’une expérience de 23 ans dans l’industrie des biens de grande consommation, présente une solide connaissance du marché marocain ainsi que des enjeux commerciaux et opérationnels liés aux activités de Centrale Danone.

Au cours de son parcours au sein de l’entreprise et dans d’autres groupes internationaux, il a occupé plusieurs responsabilités qui lui ont permis de développer une expertise reconnue dans la conduite de la transformation et l’accompagnement des équipes.

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Le nouveau patron de l’entreprise a, ainsi, réaffirmé son engagement, avec l’ensemble des équipes, au service des consommateurs et des clients marocains, des partenaires éleveurs et du développement de la filière laitière nationale. Aussi, il a mis en avant l’ambition de l’entreprise de renforcer sa performance durable tout en restant fidèle à sa mission de promouvoir une alimentation plus saine et accessible.

Centrale Danone, leader du secteur laitier au Maroc, explique, dans un communiqué, que cette transition s’inscrit «dans une logique de continuité stratégique et d’accélération des projets engagés».

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L’entreprise entend poursuivre ses priorités autour du renforcement de la proximité avec les consommateurs et les clients, de l’amélioration de sa performance durable ainsi que du soutien aux éleveurs partenaires qui constituent un maillon essentiel de la filière laitière nationale.