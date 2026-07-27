Mohammed Bellatig revient à la tête du GIMAS

Le Groupement des Industries Marocaines Aéronautiques et Spatiales (GIMAS) a annoncé la nomination de Mohammed Bellatig en tant que président du groupement. Cette décision est effective depuis le 8 juillet 2026, précise le communiqué du GIMAS.

Ingénieur Avion diplômé de l’ISAE Sup Aéro de Toulouse, Mohammed Bellatig a consacré l’essentiel de sa carrière à Royal Air Maroc, principalement dans la maintenance des avions. En tant que Directeur Technique de la compagnie nationale, il a pris part à plusieurs projets industriels majeurs, qui ont marqué le développement de la filière aéronautique nationale. Il a notamment contribué à la création de filiales spécialisées, chacune répondant à des besoins précis de l’industrie.

Ainsi, il a accompagné la mise en place de SMES, devenue SAESM, dédiée à l’entretien des moteurs, puis MATIS, spécialisée dans le câblage aéronautique en partenariat avec Boeing et Safran.

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Dans le domaine de la maintenance lourde, il a participé à la création d’Aerotechnic Industries (ATI), fruit d’une collaboration avec Air France-KLM pour l’entretien des cellules. Enfin, il a contribué au lancement de Satys SP Maroc, filiale du Groupe Satys, leader dans la peinture des avions et de leurs composants. Il occupe actuellement le poste d’Administrateur Directeur Général de Satys SP Maroc et a présidé les conseils d’administration de SMES et ATI.

A noter que Mohammed Bellatig n’est pas étranger au GIMAS. Il en fut le premier président lors de la constitution de l’association, le 11 septembre 2006. À ce titre, il a contribué à l’émergence de l’écosystème aéronautique marocain et à l’implantation des entreprises pionnières du secteur.