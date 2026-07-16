The Frontline Unit confie sa direction à Badr Bougrine

Arrabet Holding a annoncé la nomination de Badr Bougrine au poste de Directeur Général de The Frontline Unit, sa filiale dédiée à la Data et à l’Intelligence Artificielle. Cette nomination succède au départ de Zouhair Jamal-Bennis, intervenu le 13 juillet 2026, le groupe ayant salué sa contribution au développement de la filiale.

Badr Bougrine apporte près de vingt ans d’expérience dans le conseil en stratégie et la transformation digitale, acquise au sein de cabinets de premier plan, où il a dirigé les practices Financial Services au Maroc et en Afrique francophone. Plus récemment Partner au sein d’un cabinet de conseil parisien, il a accompagné des institutions financières, des acteurs du secteur public ainsi que des industriels dans leurs feuilles de route de transformation et le déploiement de l’intelligence artificielle à l’échelle. Son parcours est marqué par une expertise reconnue en IA agentique et en pilotage de la valeur des programmes d’intelligence artificielle.

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Pour Mohamed Benboubker, co-CEO d’Arrabet Holding, cette arrivée s’inscrit dans la trajectoire fixée pour le groupe, qui ambitionne de faire de The Frontline Unit le référent Data & AI du corridor Europe-Afrique, avec une conviction affirmée autour de l’IA souveraine portée par le laboratoire AISCAPADE. Il souligne que le parcours de Badr Bougrine, alliant l’exigence du conseil international et une connaissance approfondie des écosystèmes marocain et africain, correspond aux besoins de cette ambition.

De son côté, Badr Bougrine met en avant les atouts de la structure qu’il rejoint : une équipe de haut niveau, un positionnement souverain différenciant et l’appui d’un groupe intégré. Il indique faire de l’exécution sa priorité, avec l’objectif de transformer ce potentiel en impact mesurable pour les clients de The Frontline Unit, au Maroc comme sur le reste du continent.