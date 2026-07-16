Kénitra, nouveau pilier de la stratégie Smart Car de Stellantis en Afrique et au Moyen-Orient

Stellantis a lancé, le 15 juillet courant, la production de véhicules reposant sur la plateforme Smart Car à son usine de Kénitra. Un événement organisé en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et qui marque une nouvelle étape dans le développement industriel du site marocain.

Ce lancement s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’accélération de l’industrialisation portée par le groupe dans la région Afrique et Moyen-Orient. Il confirme le rôle du site de Kénitra en tant que pilier de l’empreinte industrielle régionale de Stellantis, qui y associe production à grande échelle, efficacité et compétitivité.

«Aujourd’hui, Kénitra concrétise un pilier clé de notre stratégie FastLane 2030. Le lancement de la production sur la plateforme Smart Car démontre notre capacité à conjuguer à grande échelle compétitivité, intégration locale et pertinence pour le client», a déclaré Samir Cherfan, Chief Operating Officer de Stellantis Middle East & Africa et Global Head of Micromobility.

Et de poursuivre : «avec cette plateforme, nous élargissons notre empreinte industrielle en Afrique et Moyen-Orient et construisons un écosystème plus solide, plus agile et ancré régionalement pour soutenir notre croissance au cours de la prochaine décennie».

Samir Cherfan, Chief Operating Officer de Stellantis Middle East & Africa et Global Head of Micromobility.

Quoi qu’il en soir, le déploiement de la plateforme Smart Car à Kénitra débute avec la production de deux modèles Fiat : Fastback et Grizzly. Conçus dans le cadre d’une stratégie produit globale, ces véhicules constituent une étape dans la refonte de la gamme de la marque, pensée pour un déploiement à grande échelle sur des marchés variés.

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Les deux modèles se distinguent par leur positionnement respectif. En effet, le Fiat Fastback adopte une orientation davantage lifestyle, avec un caractère esthétique affirmé, tandis que le Grizzly se présente comme un SUV spacieux et polyvalent, destiné aux familles recherchant confort, espace et praticité. Selon Stellantis, les deux véhicules partagent néanmoins le même ADN et la même philosophie de marque. Ces deux véhicules seront proposés avec des motorisations multi-énergies, du thermique à l’électrique. Leur lancement commercial est prévu à partir du dernier trimestre 2026.

Au-delà de l’assemblage de véhicules, le site de Kénitra regroupe désormais la production de moteurs ainsi que les activités de micromobilité du groupe, au sein d’un pôle industriel unique. Cette intégration renforce, selon Stellantis, la capacité du site à proposer des solutions de mobilité adaptées à la diversité des besoins des clients.

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Aussi le déploiement de la plateforme Smart Car s’accompagne d’un objectif ambitieux : atteindre un taux d’intégration locale de 75 % d’ici 2030. Pour y parvenir, Stellantis entend mettre en œuvre plusieurs leviers complémentaires, en misant sur la création d’un réseau dense de fournisseurs locaux et régionaux, sur le développement de stratégies d’approvisionnement de proximité, mais aussi sur l’accélération des partenariats industriels tout au long de la chaîne de valeur.

Une approche qui, selon Samir Cherfan, est pensée comme un ensemble cohérent et vise à consolider la solidité de l’écosystème automobile marocain, à renforcer la compétitivité du site de Kénitra et à contribuer directement au développement économique et industriel du Royaume.