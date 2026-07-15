DGI : la grande remise en ordre du tissu entrepreneurial

Plus de 230 000 ICE récupérés, un registre des inactifs élargi et une création d’entreprise désormais entièrement numérisée. À travers ces réformes, la DGI accélère l’assainissement du tissu économique et renforce la traçabilité des acteurs, avec des effets concrets pour les entreprises, commerçants et professionnels. Analyse d’une mutation silencieuse aux conséquences très réelles

L’année 2025 restera comme celle où l’administration fiscale marocaine a cessé d’être une simple machine à percevoir pour devenir un régulateur actif du tissu entrepreneurial. En publiant son rapport d’activité, la Direction générale des impôts ne se contente pas d’afficher une collecte record de 294,9 milliards de dirhams, en hausse de 18,9 % par rapport à 2024. Elle livre surtout une photographie inédite d’un assainissement discret mais implacable : 230 488 ICE ont été «récupérés», soit une progression de 9 % par rapport à l’année précédente. Ce chiffre, mis en perspective avec les 144 942 nouvelles adhésions enregistrées sur la même période, raconte une double réalité : l’État attire de nouveaux contribuables, mais il rattrape surtout des milliers d’entités en déshérence qui encombraient ses fichiers depuis des années.



Ce mouvement de fond repose sur un mécanisme juridique introduit par la Loi de finances 2023 : le registre des entreprises inactives. Conçu pour identifier les sociétés qui, pendant trois exercices consécutifs, n’ont déposé aucune déclaration ni réalisé d’opération, ce dispositif a été étendu aux personnes physiques professionnelles en 2025. Concrètement, la DGI adresse une notification à l’entreprise défaillante : trente jours pour régulariser sa situation ou déclarer sa cessation d’activité. Passé ce délai, l’inscription au registre des inactifs entraîne la perte de l’ICE. Or, sans cet identifiant, plus de facturation possible, plus de compte professionnel, plus d’accès aux appels d’offres publics. La menace est dissuasive, et elle fonctionne.

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Les chiffres parlent d’eux-mêmes : sur les 230 488 identifiants récupérés, 62 % concernent des personnes morales, soit 142 961 sociétés, en hausse de 10 % sur un an. Les personnes physiques professionnelles représentent les 38 % restants, avec 87 527 récupérations, en progression de 6 %. Ce déséquilibre traduit l’onde de choc de l’extension du registre aux individus, mais aussi la persistance d’un tissu commercial peu enclin à la transparence. Un fiscaliste contacté résume l’effet de cette politique : «le chiffre de 142 961 ICE récupérés par des personnes morales montre que même les sociétés commerciales, censées être structurées, ont massivement laissé dormir leurs obligations. Et du côté des personnes physiques, 87 527 récupérations, cela traduit l’onde de choc de l’extension du registre des inactifs à leur catégorie».



Ce témoignage éclaire ainsi une réalité souvent ignorée : «l’ICE n’est plus un simple numéro, c’est un sésame qui conditionne l’accès à l’économie formelle», nous confie l’économiste Mehdi Fakkir . Cet expert-comptable, qui suit plusieurs dizaines de petites structures, abonde : « J’ai vu des commerçants qui avaient baissé le rideau depuis la crise du Covid, sans jamais le dire à l’administration, recevoir des courriers comminatoires. Pour eux, récupérer l’ICE est devenu une question de survie économique. » La procédure est brutale mais redoutablement efficace.

Prenons une boutique de prêt-à-porter à Fès, exploitée sous forme d’entreprise individuelle. Le commerçant cesse son activité en 2022 sans déclaration de radiation. En 2025, la DGI lui notifie le risque d’inscription au registre des inactifs. Sous trente jours, il doit soit démontrer qu’il est toujours vivant fiscalement, soit officialiser la fermeture. Beaucoup préfèrent régulariser : dépôt accéléré des déclarations manquantes, paiement d’un minimum d’impôt ou d’amendes, et l’ICE est « récupéré ». Ce contribuable réapparaît alors dans les statistiques. C’est précisément ce qui fait gonfler le compteur des 230 488.

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De l’assainissement à la régulation active



Mais cette chasse aux fantômes a des conséquences plus profondes qu’une simple mise à jour des fichiers. Chaque ICE réactivé est un contribuable qui réintègre le circuit déclaratif, avec toutes les obligations qui en découlent : dépôt de liasses fiscales, paiement d’impôts, émission de factures conformes. Cela réduit mécaniquement l’espace de la concurrence déloyale, puisque les entreprises qui ne jouent pas le jeu sont soit contraintes de se mettre en règle, soit exclues du système. Le rapport note d’ailleurs que les recettes spontanées, c’est-à-dire celles payées sans intervention du contrôle, atteignent 274 milliards de dirhams, soit 93 % du total. Ce taux élevé est la preuve que la conformité volontaire progresse, mais il doit beaucoup à cette pression administrative silencieuse qui pousse les récalcitrants à régulariser.



La DGI ne s’arrête pas là. Parallèlement à ce rattrapage, elle a achevé une refonte complète du parcours d’entrée des nouvelles entreprises. La plateforme Direct Entreprise, généralisée sur l’ensemble des tribunaux du Royaume, permet désormais de créer une société en ligne, de l’immatriculer au registre du commerce et d’obtenir son ICE en temps réel, sans aucun déplacement physique. Le rapport précise que la DGI a participé «à la mise en service et à la généralisation du module de création des entreprises en ligne via la plateforme Direct Entreprise, sur la totalité des tribunaux du Royaume». Cette dématérialisation totale change la donne : le numéro fiscal n’est plus une formalité secondaire, il devient consubstantiel à l’acte d’entreprendre.

Un jeune entrepreneur à Casablanca peut ainsi lancer son activité en quelques clics, avec la certitude que son identifiant fiscal est valide dès la première facture. Cette instantanéité crée un réflexe de conformité dès l’origine, qui contraste avec l’ancien modèle où l’on pouvait traîner des mois avant de s’acquitter de ses obligations.



L’enjeu dépasse la simple simplification administrative. L’ICE est désormais la clé d’accès à l’ensemble des services numériques de l’État : télé-déclaration, télépaiement, facturation électronique, remboursement de TVA en ligne, consultation du Data Lake fiscal. Perdre cet identifiant, c’est se couper de l’écosystème économique digital. Pour une PME du BTP qui traverse un exercice difficile et néglige ses déclarations pendant trois ans, le risque est immédiat : elle recevra une notification, et si elle ne réagit pas dans le mois, son ICE sera bloqué. Impossible alors de facturer le moindre chantier, de participer à un appel d’offres public, ou même d’utiliser son compte bancaire professionnel. La DGI, en durcissant les règles, impose aux chefs d’entreprise une vigilance permanente sur leur statut fiscal.



Ce nouveau paradigme bouleverse aussi les métiers du conseil. L’expert-comptable n’est plus seulement un producteur de déclarations ; il devient un urgentiste de la conformité, chargé de réanimer des ICE menacés et d’alerter ses clients sur les échéances. Un avocat fiscaliste interrogé résume cette mutation : «le contentieux glisse vers le préventif. Nos missions incluent désormais des audits de vulnérabilité, une veille sur les publications au registre des inactifs, et la mise en place de procédures internes pour éviter la déchéance». Une transformation silencieuse qui redessine les frontières du métier et oblige les professionnels à intégrer la gestion de l’identifiant fiscal dans leur cartographie des risques.

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L’ICE : premier actif immatériel de l’entreprise marocaine



Mais cette purification n’est pas sans susciter des tensions. Pour les très petites entreprises, souvent peu accompagnées, la réception d’une notification de perte d’ICE peut provoquer une panique. Faute de moyens pour régulariser rapidement, certaines pourraient préférer disparaître définitivement, ce qui irait à l’encontre de l’objectif d’élargissement de la base fiscale. Le rapport n’aborde pas cet angle, mais il est probable que la DGI devra, dans les prochains mois, renforcer ses dispositifs d’accompagnement pour éviter que la chasse aux fantômes ne se transforme en exclusion massive. Le directeur général de la DGI, Younes Idrissi Kaitouni, rappelle d’ailleurs dans le rapport que «la finalité de la réforme fiscale ne se mesure pas uniquement à l’aune des montants collectés. La fiscalité est un levier stratégique de transformation». Une déclaration qui prend tout son sens à la lumière de cette offensive contre l’inactivité fiscale.



Par ailleurs, le rapport souligne que les auto-entrepreneurs, qui représentent 69 % des nouvelles personnes physiques professionnelles, ne sont pas épargnés par ce mouvement. L’effectif total des auto-entrepreneurs atteint 463 383 à fin 2025, en hausse de 5 %. Une croissance modérée, qui coexiste avec un fort volume de récupérations parmi les personnes physiques. Cela suggère que beaucoup d’auto-entrepreneurs disparaissaient des radars sans se radier, et que la mise en place du registre des inactifs les force à une clarification. Une double pression : d’un côté, la plateforme Direct Entreprise facilite l’entrée, de l’autre, le registre des inactifs sanctionne la sortie sans déclaration.



Le rapport d’activité 2025 de la DGI ne se limite donc pas à un constat technique. Il raconte l’émergence d’une administration qui s’affirme comme un régulateur numérique, utilisant l’ICE comme un levier de politique économique. Les 230 488 récupérations ne sont pas une ligne comptable anodine : elles sont le symptôme d’un État qui ne tolère plus les angles morts, et d’un secteur privé contraint à une clarification salutaire. Entre disparition des zombies fiscaux et naissance d’entreprises en un clic, le message est clair : au Maroc, l’ICE vivant est devenu le premier actif immatériel de l’entreprise. Ceux qui l’ignorent le feront à leurs risques et périls. Car cette transformation s’inscrit dans un mouvement plus large de modernisation de l’administration fiscale.

Le rapport mentionne que 14 indicateurs de l’évaluation TADAT du FMI ont atteint le niveau A en 2025, contre 4 en 2018. La DGI a également été désignée à la vice-présidence du Groupe d’évaluation par les pairs du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements. Ces reconnaissances internationales valident une trajectoire : celle d’une administration qui aligne ses pratiques sur les meilleurs standards, et qui utilise la donnée et la numérique comme armes de régulation. L’ICE, au cœur de cette stratégie, n’est pas seulement un outil de gestion ; il est le symbole d’une souveraineté fiscale retrouvée.



L’urgence de la conformité pour les professionnels du chiffre



Pour les experts-comptables et les avocats fiscalistes, la récupération massive des ICE change la donne. L’expert-comptable n’est plus seulement un producteur de déclarations ; il devient un urgentiste de la conformité, chargé de faire renaître des ICE menacés. L’avocat fiscaliste, quant à lui, voit son activité glisser du contentieux vers le préventif : audits de vulnérabilité, veille sur les publications au registre des inactifs, mise en place de procédures internes de veille administrative.



Le rapport ne donne pas de chiffres sur les contentieux liés à la perte d’ICE, mais il indique que les réclamations ont augmenté de 24 % en 2025, atteignant 111 460 dossiers. Une hausse qui pourrait être en partie attribuable à cette nouvelle régulation. La DGI a d’ailleurs traité 84 633 dossiers en moins de trente jours, soit 76 % du total, preuve que l’administration a adapté ses processus à ce nouveau flux. Mais pour les professionnels, l’enjeu est ailleurs : anticiper la menace avant qu’elle ne se matérialise, et intégrer la gestion de l’ICE dans le conseil courant.