Qui est Quadrise, la société britannique qui mise sur OCP pour accélérer sa croissance?

Spécialisée dans les technologies de carburants alternatifs à faibles émissions, la société britannique Quadrise prépare une levée de fonds de 2,4 millions de livres sterling afin de soutenir le développement commercial de ses projets. Une partie des capitaux sera consacrée à son partenariat stratégique avec OCP Group, où les deux entreprises travaillent au déploiement de solutions énergétiques destinées à réduire les coûts et les émissions de CO₂ des activités industrielles. Décryptage.

L’information a été révélé par le groupe le lundi 6 juillet. Quadrise, société britannique spécialisée dans les technologies de carburants alternatifs à faibles émissions, a officialisé son intention de procéder à une levée de fonds de 2,4 millions de livres sterling. L’objectif affiché est clair : soutenir le développement commercial de ses projets, et en particulier, consacrer une partie de ces capitaux à son partenariat stratégique avec OCP Group. Quadrise vient au Maroc pour déployer, aux côtés d’OCP, des solutions énergétiques destinées à réduire les coûts et les émissions de CO₂ des activités industrielles【1†L3-L4】.

En clair, le Royaume est en train de devenir de déploiement d’une technologie qui pourrait redéfinir les standards de la production énergétique propre dans les industries extractives et chimiques. Pour comprendre la portée de cette annonce, il faut d’abord cerner le profil de Quadrise. Ce n’est pas un géant pétrolier, ni un conglomérat énergétique aux mille brevets. C’est une société britannique de taille modeste, mais dotée d’une technologie de rupture : celle des carburants alternatifs à faibles émissions【1†L1】.

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Dans un monde où la pression réglementaire et sociétale pousse à la décarbonation, ce type d’entreprise est devenu un acteur incontournable pour les industries lourdes en quête de solutions de survie. L’entreprise a compris que l’avenir ne se joue pas uniquement dans les laboratoires, mais dans les usines, les mines et les centrales. Sa technologie vise à offrir une alternative immédiatement applicable aux combustibles fossiles traditionnels, avec un double bénéfice : réduire l’empreinte carbone et, cerise sur le gâteau, diminuer les coûts opérationnels. C’est ce cocktail gagnant qui a séduit OCP, un groupe qui pèse lourd dans le paysage économique marocain et mondial.

Le choix de lever 2,4 millions de livres sterling est significatif. Ce n’est pas une levée de fonds mirobolante, mais elle est parfaitement calibrée pour accélérer des projets concrets, en phase de commercialisation plutôt qu’en phase de recherche fondamentale.

C’est le signe que Quadrise est passé du stade de la promesse technologique à celui de la mise en œuvre industrielle. Et pour cela, elle a besoin d’un partenaire de poids, capable de lui offrir un terrain d’expérimentation à grande échelle. Le directeur général de Quadrise, Peter Borup, a indiqué que cette opération doit soutenir la transition de l’entreprise vers l’approvisionnement commercial, avec une trajectoire vers la rentabilité, tout en renforçant son bilan.

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Pour OCP, le communiqué ne précise ni le périmètre exact des projets concernés ni le calendrier des prochaines étapes au Maroc. « Cette levée de fonds soutiendra notre transition vers la commercialisation, avec une stratégie claire pour atteindre la rentabilité, et renforcera le bilan de l’entreprise », déclare Peter Borup, directeur général.Mais le fait que Quadrise cite explicitement les projets avec le groupe marocain parmi les usages de la levée de fonds confirme leur place dans la feuille de route commerciale de l’entreprise britannique.

Une levée de fonds comme accélérateur de projets concrets

Les 2,4 millions de livres sterling que Quadrise s’apprête à lever ne sont pas une fin en soi. Ils sont le moyen de financer une phase critique du développement commercial de ses projets【1†L1-L2】. Concrètement, cet argent va permettre d’aller plus vite, plus loin, et plus fort. Il va financer l’ingénierie, les tests, les ajustements, et probablement les premières phases de déploiement sur les sites d’OCP.Ce qui est intéressant, c’est la temporalité. La levée de fonds intervient à un moment où les projets avec OCP sont déjà engagés. Ce n’est pas un appel d’air pour démarrer une aventure, c’est un carburant pour accélérer un processus déjà en marche. Cela indique que les premiers résultats sont probablement encourageants, et que les deux partenaires voient un potentiel de passage à l’échelle.

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Le montant, bien que modeste au regard des standards des grandes levées de fonds, est stratégique. Il permet à Quadrise de garder la main sur son développement, sans diluer excessivement son capital. C’est le signe d’une société qui maîtrise sa trajectoire et qui sait où elle va. Pour le Maroc, c’est une aubaine : cela signifie que le partenariat avec OCP est considéré par Quadrise comme un axe prioritaire, et qu’il est suffisamment avancé pour justifier un investissement dédié.

Quels impacts pour l’économie marocaine ?

Pour le Maroc, les retombées potentielles de ce partenariat sont multiples. D’abord, il y a l’impact direct sur les comptes d’OCP. Si la technologie de Quadrise permet de réduire les coûts énergétiques et les émissions de CO₂, c’est toute la chaîne de valeur du groupe qui en profite. Une compétitivité accrue se traduit par des marges plus élevées, des investissements possibles dans d’autres projets, et une capacité renforcée à exporter ses produits sur des marchés de plus en plus exigeants en matière environnementale.

Ensuite, il y a l’effet d’entraînement sur l’écosystème industriel marocain. Les solutions développées avec OCP pourraient être adaptées à d’autres secteurs : la cimenterie, la sidérurgie, ou même le transport maritime. Le Maroc pourrait devenir un hub de démonstration et de diffusion de ces technologies, attirant d’autres investisseurs et créant des emplois qualifiés dans le domaine de l’ingénierie énergétique.

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Enfin, il y a un signal politique fort. Dans un contexte où la transition énergétique est au cœur des agendas mondiaux, le Maroc montre qu’il ne se contente pas de discours. Il passe à l’acte, en s’associant à des entreprises innovantes et en déployant des solutions concrètes. Cela renforce sa crédibilité sur la scène internationale et peut faciliter l’accès à des financements verts, conditionnés à des engagements climatiques ambitieux.

Par ailleurs, le Maroc, traditionnellement dépendant des énergies fossiles et des industries extractives, est en train de se réinventer. Pour les observateurs de l’économie marocaine, ce dossier est à suivre de près. Il est le test grandeur nature de la capacité du Royaume à attirer et à intégrer des technologies de rupture dans son tissu industriel. Si le pari est réussi, il pourrait ouvrir la voie à d’autres partenariats du même type, dans d’autres secteurs, et conforter la position du Maroc comme leader africain de la transition énergétique.

En attendant, une chose est sûre : l’industrie marocaine n’est plus seulement un consommateur d’énergie, elle devient un acteur de sa transformation. Et c’est peut-être là le plus grand enseignement de cette annonce. Pour rappel, l’opération est pilotée par Shore Capital Stockbrokers Ltd et VSA Capital Ltd, qui interviennent comme teneurs de livre conjoints et agents de placement. L’action Quadrise évoluait à 1,37 penny, en baisse de 65 % sur douze mois.