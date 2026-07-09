Épargne: les placements existent, mais les épargnants sont toujours livrés à eux-mêmes

Jamais les Marocains n’ont eu accès à une offre d’épargne aussi diversifiée. Comptes sur carnet, OPCVM, Bourse, immobilier, or, foncier ou encore œuvres d’art : les solutions se multiplient, tandis que le cadre réglementaire gagne en maturité. Pourtant, un maillon essentiel fait toujours défaut : l’accompagnement. Faute de conseil en gestion de patrimoine accessible et d’une véritable culture financière, la majorité des épargnants continue de privilégier les réflexes hérités des générations précédentes, au risque de compromettre la préparation de leur avenir.

Le marché marocain de l’épargne a profondément évolué ces dernières années. Les produits financiers se sont diversifiés, la réglementation s’est renforcée et les performances des différentes classes d’actifs sont désormais largement documentées. L’épargnant peut aujourd’hui arbitrer entre une multitude de solutions adaptées à des profils de risque et des horizons d’investissement variés.

Du compte sur carnet aux dépôts à terme, des OPCVM à la Bourse de Casablanca, en passant par l’immobilier locatif, le foncier, l’or ou encore l’investissement dans l’art, les possibilités de diversification n’ont jamais été aussi nombreuses. Le guide met d’ailleurs en évidence les rendements potentiels, la fiscalité, les contraintes et les profils auxquels chaque placement s’adresse, rappelant qu’aucun actif ne constitue une solution universelle et que la diversification reste la meilleure protection contre le risque.

Le véritable déficit : le conseil patrimonial

Si les produits existent, leur compréhension demeure le principal défi. Le Maroc accuse un retard important en matière de conseil en gestion de patrimoine destiné aux ménages de la classe moyenne. Contrairement à d’autres marchés où les conseillers accompagnent les familles dans la définition d’objectifs financiers, cette profession reste encore peu développée et souvent réservée aux patrimoines les plus importants.

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Résultat : la plupart des particuliers prennent seuls leurs décisions d’investissement, sans véritable stratégie patrimoniale. Beaucoup concentrent encore l’essentiel de leur épargne sur un seul actif, principalement l’immobilier ou l’or, alors que les professionnels recommandent une diversification entre plusieurs classes d’actifs afin de mieux répartir les risques.

Une éducation financière largement insuffisante

Cette situation trouve également son origine dans le déficit d’éducation financière. Les notions de budget, d’investissement, de rendement, d’inflation ou de diversification demeurent quasiment absentes des programmes scolaires. Faute d’apprentissage, l’épargnant reproduit les comportements de ses parents et privilégie les solutions qu’il connaît, sans toujours mesurer leur rendement réel ni leurs limites.

Pourtant, comprendre les mécanismes de l’épargne est devenu indispensable dans un environnement économique où le pouvoir d’achat, l’inflation et les évolutions fiscales influencent directement la valorisation du patrimoine.

Préparer les grandes étapes de la vie plutôt que les subir

L’absence de planification financière se traduit souvent par un recours massif à l’endettement ou à la solidarité familiale lors des principaux événements de la vie. Mariage, acquisition d’un logement, études des enfants ou départ à la retraite sont encore trop souvent financés dans l’urgence, alors qu’une épargne régulière et structurée aurait permis d’anticiper ces dépenses.

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Cette faiblesse apparaît d’autant plus préoccupante que le vieillissement de la population et les défis qui attendent les systèmes de retraite imposent aux ménages de construire progressivement leur propre capital financier.

Diversifier son épargne devient une nécessité

Le message qui ressort du panorama des placements est clair : aucun produit ne répond à lui seul à tous les besoins d’un épargnant. Les placements sécurisés préservent la liquidité mais offrent des rendements limités, tandis que les marchés financiers procurent un potentiel de performance supérieur au prix d’une plus grande volatilité. L’immobilier, l’or, le foncier ou l’art présentent chacun leurs propres avantages, mais aussi des contraintes de liquidité, de fiscalité ou de gestion.

Dans ce contexte, la diversification ne relève plus d’une simple stratégie d’optimisation. Elle constitue désormais une nécessité pour préserver le pouvoir d’achat de son patrimoine et préparer sereinement les grandes étapes de la vie.

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Au-delà de la multiplication des produits financiers, c’est donc une véritable culture de l’épargne qu’il reste à construire au Maroc. Le développement d’un conseil patrimonial accessible au plus grand nombre et le renforcement de l’éducation financière apparaissent aujourd’hui comme les deux leviers indispensables pour permettre aux ménages de transformer leur épargne en un véritable outil de sécurité et de création de richesse sur le long terme.