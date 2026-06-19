Mondial 2026: les adversaires potentiels du Maroc dans la phase du knock-out

Au Mondial 2026, qui se déroule aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, le Maroc peut s’attendre à des confrontations aussi explosives qu’au Qatar en cas de qualification à la phase des matches à élimination directe (knock-out). Nous vous détaillons tous les scénarios possibles sur les adversaires potentiels des Lions de l’Atlas à ce stade avancé de la compétition.

Si le Maroc finit 1er de son groupe

Si le Maroc se classe premier du Groupe C lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, il affrontera en seizième de finale le deuxième du Groupe F.

Cette rencontre (Match 76 du tournoi) se disputera le lundi 29 juin 2026 au Stade de Houston (NRG Stadium) aux États-Unis.

Les adversaires potentiels issus du Groupe F

Le Groupe F de la compétition comprend les nations suivantes :

En terminant en tête de sa poule devant le Brésil, l’Écosse et Haïti, le Maroc s’offrirait donc un duel face au deuxième de ce groupe, qui pourrait théoriquement être le Japon ou la Suède si la logique de la hiérarchie mondiale est respectée.

En cas de victoire en seizième de finale, le Maroc affrontera en huitième de finale le vainqueur du Match 78, qui oppose le 2ème du Groupe E au 2ème du Groupe I (le groupe de la France).

Cette rencontre (Match 91 du tournoi) se jouera le dimanche 5 juillet 2026 au MetLife Stadium (New York / New Jersey).]

Les adversaires théoriques en huitième de finale

Si la logique des classements mondiaux est respectée, ce huitième de finale offre un scénario très précis :

L’adversaire le plus probable : L’Équateur ou la Côte d’Ivoire (pressentis pour finir 2èmes du Groupe E derrière l’Allemagne).

Le cas de l’équipe de France ou du Sénégal ou encore de la Norvège : Si la France ou le Sénégal ou encore la Norvège termine 2ème du Groupe I, et qu’il franchit son seizième de finale (Match 78), les Lions de l’Atlas affronteraient directement la France ou le Sénégal (dans un remake électrique de la demi-finale de 2022 ou la dernière CAN) ou encore la Norvège.

Le parcours théorique complet du Maroc (si 1er du Groupe C)

En prolongeant ce scénario idéal où le Maroc et les autres favoris mondiaux gagnent tous leurs matchs, voici la route des hommes de Mohamed Ouahbi :

16ème de finale : Suède ou Japon (2ème du Groupe F)

8ème de finale : Équateur, Côte d’Ivoire (ou France ou Sénégal ou Norvège si il termine 2ème de leur poule)

Quart de finale : Match contre le Mexique ou l’Argentine. (Samedi 11 juillet 2026 à Miami).

Demi-finale : Choc face à l’Allemagne (favorite du Groupe E) ou la Bosnie-Herzégovine si elle poursuit son exploit. (Mercredi 15 juillet 2026 à Atlanta).

Finale : Confrontation contre l’Angleterre ou la France (si les Bleus gagnent l’autre côté du tableau) ou encore l’Espagne. (Dimanche 19 juillet 2026 à New York).

Si le Maroc finit 2Ëme de son groupe

Si le Maroc se classe 2ème du Groupe C, il basculera dans la partie haute du tableau final et affrontera obligatoirement le 1er du Groupe F en seizième de finale.

Ce match (Match 75 de la compétition) se jouera le lundi 29 juin 2026 au Stade de Monterrey (Stade BBVA) au Mexique.

Seizième de finale : Le Groupe F croisé

Le Groupe F se compose des nations suivantes :

• Pays-Bas

• Japon

• Suède

• Tunisie

L’adversaire théorique le plus probable à ce stade selon les classements mondiaux est l’équipe des Pays-Bas.

Le parcours complet en cas de qualification (si 2Ëme de poule)

Si les Lions de l’Atlas se qualifient lors de ce seizième de finale, ils poursuivront leur chemin face aux groupes suivants :

Huitième de finale (Match 89) : Duel contre le vainqueur du match opposant le 1er du Groupe A (le Mexique) au 3ème d’un autre groupe (A, B, C, D ou F).

Quart de finale (Match 97) : Choc probable face au vainqueur de la section du 1er du Groupe B (le Canada ou la Suisse) ou du 2ème du Groupe A (l’Afrique du Sud).

Demi-finale (Match 101) : Confrontation dans le dernier carré face aux géants de cette partie de tableau, théoriquement l’Argentine (favorite du Groupe J) ou la Belgique (Groupe G).

Finale (Match 104) : Un duel pour le titre face au survivant de l’autre moitié complète du tableau, où figurent théoriquement le Brésil, la France ou l’Angleterre ou encore l’Espagne.

Si le Maroc finit parmi les meilleurs troisiËmes

Si le Maroc se qualifie parmi les meilleurs troisièmes du Groupe C, il affrontera obligatoirement le vainqueur du Groupe A, du Groupe E ou du Groupe I en seizième de finale.

Dans la nouvelle formule à 48 équipes de la Coupe du monde 2026, l’identité exacte de l’adversaire dépend de la combinaison des 8 meilleurs troisièmes repêchés à l’issue des poules. Selon le tableau officiel de la FIFA, le Maroc (poule C) a trois destins possibles à ce stade :

Option 1 : Face au Vainqueur du Groupe I (La France)

L’adversaire théorique : La France (favorite désignée du Groupe I).

Le match : Les Lions de l’Atlas retrouveraient les Bleus dans un duel électrique au MetLife Stadium (New York / New Jersey), le mardi 30 juin 2026.

Option 2 : Face au Vainqueur du Groupe E (LíAllemagne)

L’adversaire théorique : L’Allemagne (favorite du Groupe E devant la Côte d’Ivoire et l’Équateur).

Le match : Ce choc se déroulerait au Gillette Stadium (Boston), le lundi 29 juin 2026.

Option 3 : Face au Vainqueur du Groupe A (Le Mexique)

L’adversaire théorique : Le Mexique (pays co-hôte et favori de sa poule).

Le match : Cette rencontre face à l’un des pays organisateurs se jouerait au SoFi Stadium (Los Angeles), le mardi 30 juin 2026.