Le private equity souffre d’une image trompeuse : celle d’une finance de bureau, loin des réalités de l’entreprise. Au Maroc, la réalité est presque l’inverse. Parmi les acteurs financiers, le private equity est l’un des plus efficaces pour créer un pont entre l’économie réelle et les marchés de capitaux. Un acteur méconnu du grand public. Un impact qui, lui, ne l’est pas.

Le private equity marocain : la jonction entre l’économie réelle et les marchés



Le private equity souffre d’une image trompeuse : celle d’une finance de bureau, loin des réalités de l’entreprise. Au Maroc, la réalité est presque l’inverse. Parmi les acteurs financiers, le private equity est l’un des plus efficaces pour créer un pont entre l’économie réelle et les marchés de capitaux. Un acteur méconnu du grand public. Un impact qui, lui, ne l’est pas.

Une idée reçue à corriger

Le private equity évoque souvent l’image d’un financier en costume-cravate qui fait des deals dans des bureaux feutrés, loin des réalités de l’entreprise. Cette image — masculine, élitiste, déconnectée — résiste à un chiffre : 39 % des professionnels du private equity au Maroc sont des femmes, selon l’AMIC. L’un des taux les plus élevés au monde dans le secteur financier.

Le private equity est, au contraire, l’un des rares acteurs financiers qui entrent réellement dans l’entreprise, avec ses équipes, ses contraintes opérationnelles, ses enjeux de gouvernance et ses problématiques de succession. Il prend une entreprise là où elle est, souvent familiale et peu formalisée, et la transforme en un acteur capable d’interagir avec les institutions financières. Les banques, la Bourse et les marchés obligataires viennent après. C’est l’ordre logique.

Le private equity marocain est un acteur financier. C’est aussi — et surtout — un architecte de l’économie réelle. En préparant un vivier de plus de 370 entreprises aux standards institutionnels, il assure la transition entre la PME traditionnelle et les marchés de capitaux.

Lire aussi | DGI : la grande remise en ordre du tissu entrepreneurial

La fabrique des sociétés cotables

Entre 2020 et 2025, huit entreprises marocaines ont rejoint la cote casablancaise : Aradei Capital, TGCC, Disty Technologies, Akdital, CFG Bank, CMGP Group, Vicenne et Cash Plus. Cinq milliards de dirhams ont été levés sur le marché primaire en cinq ans. Ce mouvement marque le retour d’une Bourse qui retrouve progressivement sa fonction de financement de l’économie. Ce qui est moins souvent souligné : quasi toutes ces sociétés avaient du private equity à leur capital avant leur introduction, à l’exception notable de SGTM.

Ce n’est pas un hasard. C’est un pipeline. Entre 2018 et 2024, les introductions en Bourse représentent 22 % des volumes de sortie des fonds de private equity. Les chiffres de transformation le confirment : à l’entrée d’un fonds, 45 % des entreprises ont une politique budgétaire formalisée; à la sortie, 99 %. À l’entrée, 40 % sont auditées ; à la sortie, 67 %. Le private equity prépare les entreprises à la cotation en leur imposant des standards qu’elles ne s’imposeraient pas seules. C’est un accélérateur de maturité institutionnelle.

L’agent de gouvernance

Quand un fonds entre au capital d’une PME familiale, il introduit un ensemble de pratiques qui transforment durablement l’entreprise : conseil d’administration avec administrateurs indépendants, reporting trimestriel, commissaire aux comptes, pacte d’actionnaires, procédures budgétaires formalisées. Pour beaucoup de ces entreprises, c’est la première fois qu’une telle gouvernance est mise en place.

L’impact est mesurable. L’Association Marocaine des Investisseurs en Capital (AMIC) fédère les acteurs du capital-investissement au Maroc depuis 2000. Elle regroupe aujourd’hui 38 membres actifs qui accompagnent plus de 370 entreprises marocaines et produit chaque année, en partenariat avec Grant Thornton, le rapport de référence du secteur. En 2024, la croissance moyenne du chiffre d’affaires des sociétés accompagnées atteint 21 %, et l’EBITDA est multiplié par 2,5 entre l’entrée et la sortie des fonds. La contribution fiscale de ces entreprises a progressé de 250 millions de dirhams en 2024 par rapport à 2023, signal direct d’un civisme fiscal accru. Sur les 200 PME accompagnées entre 2000 et 2024, la contribution fiscale cumulée a augmenté de plus de 3 milliards de dirhams sur une durée moyenne de détention de six ans.

Régler la sous-capitalisation chronique et ouvrir davantage de portes

La sous-capitalisation des PME marocaines est un frein structurel et documenté à leur accès au crédit bancaire. Une entreprise dont les fonds propres sont insuffisants présente des ratios dégradés, une capacité de remboursement limitée et des garanties insuffisantes aux yeux d’une banque. Le private equity règle ce problème en apportant des fonds propres structurés, ce qui améliore mécaniquement les ratios bilanciels, renforce la crédibilité du dossier et ouvre davantage de portes auprès des établissements bancaires.

C’est un effet de levier institutionnel autant que financier. La capitalisation n’est pas une fin en soi : c’est le préalable qui rend possible l’accès à la dette, à la Bourse et aux marchés obligataires. Sans elle, l’entreprise accède difficilement aux circuits formels de financement.

Lire aussi | Maroc : le HCP anticipe un regain de croissance au troisième trimestre

Un vivier de 370 entreprises en transformation

Les fonds membres de l’AMIC accompagnent aujourd’hui plus de 370 entreprises, avec une durée moyenne de détention de 6,2 ans. À l’horizon 2026-2028, ce portefeuille représente un vivier naturel de candidats aux IPO ou aux marchés obligataires. Les levées de fonds ont atteint un record historique de 6,6 milliards de dirhams en 2025, un record absolu depuis la création du secteur. Le total des levées sur la période 2020-2025 atteint 20,1 milliards de dirhams, soit quatre fois le volume de la génération précédente (2014-2019).

Le secteur se diversifie également. Les investissements en capital-amorçage et en capital-risque représentent désormais 60 % des opérations en nombre, signe d’un écosystème qui commence à adresser les premiers stades du développement des entreprises. Les secteurs de la santé, de l’éducation et des services concentrent les plus fortes dynamiques de croissance.

L’émergence du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement donne une nouvelle impulsion au secteur. L’AMIC anticipe un doublement des levées en 2025-2026, porté notamment par le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement, qui s’est imposé comme le catalyseur des grandes levées nationales. Le record de 6,576 milliards de dirhams levés en 2025 confirme cette dynamique : les capitaux marocains représentent désormais 60 % des montants levés sur la période 2020-2025, contre 30 % sur la génération précédente.

Pour que ce potentiel se concrétise pleinement, le private equity marocain a besoin d’une génération de professionnels formés à l’ensemble des métiers du secteur : compliance, middle office, ESG, operating managers, accompagnement opérationnel et gouvernance. Des fonds mieux dotés en compétences seront mieux à même d’accompagner efficacement les PME marocaines, de traiter en profondeur le sujet de la transmission d’entreprise et de jouer pleinement leur rôle de jonction entre l’économie réelle et les marchés.

Au-delà du financement, le private equity participe aujourd’hui à une transformation plus profonde : celle d’un tissu entrepreneurial longtemps familial et peu formalisé vers des entreprises capables de dialoguer avec les marchés, les institutions financières et les exigences d’une économie plus structurée.

Aller vers un fonds : ce qu’une entreprise doit savoir

Un fonds d’investissement n’investit pas librement. Il agit dans le cadre d’une politique d’investissement précise, qui délimite son périmètre : le montant de ses tickets d’intervention, sa position – minoritaire ou majoritaire -, les secteurs qu’il vise, la géographie qu’il couvre, parfois la taille des entreprises ciblées. Un fonds ne peut entrer qu’au capital des sociétés qui correspondent à cette politique. Comprendre ce cadre est la première clé pour une entreprise qui souhaite ouvrir son capital.

Deuxième repère : la nature de l’opération. Le capital-développement irrigue l’entreprise elle-même : les capitaux entrent à son bilan pour financer sa croissance. La transmission permet à des actionnaires de céder tout ou partie de leurs parts : les capitaux rémunèrent alors les cédants plutôt que la société. Le retournement, lui, s’adresse aux entreprises en difficulté. Certains fonds pratiquent plusieurs de ces métiers, d’autres se spécialisent ; mais un dirigeant a tout intérêt à savoir, avant d’entamer les discussions, s’il cherche à renforcer sa société ou à organiser la sortie d’associés.

La marche à suivre en découle. Une entreprise candidate a intérêt à se renseigner sur la politique d’investissement des fonds – souvent présentée sur les sites des sociétés de gestion — avant d’engager quoi que ce soit. Elle vérifie que son profil en remplit les critères, puis n’approche que les fonds dont la politique épouse sa situation et son besoin. Les discussions peuvent alors s’ouvrir : gouvernance, valorisation, conditions d’entrée. L’entreprise qui cible juste s’épargne bien des portes closes et se présente là où elle a une vraie chance d’être entendue.