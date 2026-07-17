Le géant asiatique de l’emballage plastique EPL Indovida s’implante au Maroc

Quelques mois après avoir créé un géant asiatique dans l’emballage plastique, le groupe EPL – Indovida, né du rapprochement du Thaïlandais Indovida et de l’Indien EPL, plante son étendard au Maroc. En effet, le groupe, coté à la Bourse de Bombay avec une capitalisation boursière supérieure à deux milliards de dollars (près de 20 milliards de dirhams), vient de créer une filiale basée à Casablanca.

Dénommée Indovida Morocco, cette entité est actuellement en pleine recherche de foncier pour lancer une activité industrielle de fabrication d’emballages en matières plastiques, notamment des bouteilles en PET destinées essentiellement à l’industrie alimentaire. À travers ce projet, le groupe EPL – Indovida confirme sa volonté de consolider ses positions en Afrique, où il compte déjà une forte présence au Ghana et au Nigeria, et, au-delà, d’ériger les pays émergents en principaux contributeurs, avec plus de 75 %, des revenus consolidés.

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Rappelons qu’après la fusion, le groupe EPL – Indovida est désormais contrôlé à 52 % par le consortium thaïlandais Indorama Ventures, alors que le géant mondial du capital-investissement Blackstone en conserve une participation de près de 17%. Quant au chiffre d’affaires consolidé du nouveau géant piloté par Hemant Bakshi (ex-directeur général d’EPL), il devrait dépasser, dès cette année, le milliard de dollars américains (soit près de 10 milliards de dirhams).