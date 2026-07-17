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Le géant asiatique de l’emballage plastique EPL Indovida s’implante au Maroc

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

Quelques mois après avoir créé un géant asiatique dans l’emballage plastique, le groupe EPL – Indovida, né du rapprochement du Thaïlandais Indovida et de l’Indien EPL, plante son étendard au Maroc. En effet, le groupe, coté à la Bourse de Bombay avec une capitalisation boursière supérieure à deux milliards de dollars (près de 20 milliards de dirhams), vient de créer une filiale basée à Casablanca.

Dénommée Indovida Morocco, cette entité est actuellement en pleine recherche de foncier pour lancer une activité industrielle de fabrication d’emballages en matières plastiques, notamment des bouteilles en PET destinées essentiellement à l’industrie alimentaire. À travers ce projet, le groupe EPL – Indovida confirme sa volonté de consolider ses positions en Afrique, où il compte déjà une forte présence au Ghana et au Nigeria, et, au-delà, d’ériger les pays émergents en principaux contributeurs, avec plus de 75 %, des revenus consolidés.

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Rappelons qu’après la fusion, le groupe EPL – Indovida est désormais contrôlé à 52 % par le consortium thaïlandais Indorama Ventures, alors que le géant mondial du capital-investissement Blackstone en conserve une participation de près de 17%. Quant au chiffre d’affaires consolidé du nouveau géant piloté par Hemant Bakshi (ex-directeur général d’EPL), il devrait dépasser, dès cette année, le milliard de dollars américains (soit près de 10 milliards de dirhams).

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