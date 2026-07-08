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Le Groupe BCP poursuit la réorganisation de ses activités de marché

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

Quelques mois après avoir procédé au rapprochement de deux de ses filiales d’intermédiation boursière, en l’occurrence ICF Al Wassit et Upline Securities, le Groupe BCP procède à une autre réorganisation de ses métiers de marché. Cette fois-ci, ce sont les filiales en charge des activités de gestion d’actifs qui passent par la case de la fusion-absorption dans une logique d’optimisation de l’efficacité opérationnelle et de renforcement de leur compétitivité.

Ainsi, Upline Capital Management, le numéro deux des sociétés de gestion d’OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) au Maroc, avec plus de 100 milliards de dirhams d’actifs sous gestion, s’apprête à absorber sa consœur appartenant au même groupe, à savoir Upline Gestion.

Cette fusion s’inscrit dans une stratégie plus large de regroupement des entités exerçant la même activité ou des activités similaires au sein du groupe bancaire coopératif, visant à réduire le nombre d’entités qui le composent et à renforcer la cohérence de sa structure.

Lire aussi | La Banque Privée du Groupe BCP adopte une nouvelle identité

A l’issue de cette opération, la société absorbante héritera d’un actif net de près de 12 millions de dirhams et d’un portefeuille de clients qui viendra renforcer sa position concurrentielle. Après cette deuxième opération de regroupement stratégique au sein d’Upline Group, bras armé du Groupe BCP dans les métiers de la finance, la question qui se pose de façon lancinante est désormais : à qui le tour ?

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