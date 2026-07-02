Marjane Holding lève un emprunt obligataire de 600 millions de DH

Après une précédente émission obligataire réussie en 2025, le groupe Marjane Holding boucle une nouvelle opération similaire portant sur 600 millions de dirhams.

Cette fois-ci, le groupe qui porte les activités de grande distribution moderne au Maroc de la holding royale Al Mada a bouclé une opération de placement privé auprès d’investisseurs triés sur le volet et qui ont répondu présent à une émission qui leur offre un spread de près de 100 points de base par rapport à un placement en bons du Trésor, avec une contrepartie des plus solides.

Rappelons que Marjane Holding est le leader marocain de la distribution moderne avec un réseau de plus de 200 points de vente, à travers trois enseignes majeures : Marjane (hypermarchés), Acima (supermarchés) et Electroplanet (électroménager), et un chiffre d’affaires consolidé de plus de 13 milliards de dirhams. Le groupe, présidé depuis octobre 2025 par Mourad ALEM, vise à l’avenir à accélérer le développement de la place de marché en ligne Marjane Mall.

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Quant au programme d’investissement de Marjane Holding, que la nouvelle émission obligataire vient financer en partie, il se concentre, au cours des prochaines années, sur l’expansion continentale (4 ouvertures en Côte d’Ivoire et au Sénégal) et nationale (12 nouveaux hypermarchés), la modernisation de sa chaîne d’approvisionnement, la transition énergétique (équipement d’une trentaine d’hypermarchés en énergie solaire pour réduire l’empreinte carbone) et l’acquisition de nouveaux actifs dans les secteurs du divertissement et des loisirs, avec notamment le rachat de Wafa Assurance Movie Theater Company (cinémas) et une opération de LBO sur Pathé Californie.