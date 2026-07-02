Fédération marocaine des médias : Kamal Lahlou reconduit et une feuille de route ambitieuse adoptée

Réunie en Assemblée générale élective à Casablanca, la Fédération marocaine des médias (FMM) a renouvelé ses instances dirigeantes et adopté une feuille de route ambitieuse pour les prochaines années. Réélu à l’unanimité à sa présidence, Kamal Lahlou entame un nouveau mandat placé sous le signe de la régionalisation, de la montée en compétences des professionnels et du renforcement du rôle des médias face aux profondes mutations du secteur.

La Fédération marocaine des médias a tenu, mercredi 1er juillet à Casablanca, son Assemblée générale élective, marquant une nouvelle étape dans son développement. Cette rencontre a permis de dresser le bilan du mandat écoulé, de renouveler les instances dirigeantes et de définir les grandes orientations stratégiques appelées à accompagner les transformations que connaît le paysage médiatique national.

Les travaux, présidés par Kamal Lahlou, PDG du Groupe Les Éditions de La Gazette, éditeur de Challenge, VH et Lalla Fatema et du Groupe MFM Radio, ont réuni un large éventail d’acteurs du secteur. Représentants du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, dirigeants de médias, universitaires et professionnels de l’information ont participé aux échanges, aux côtés de Mohtat Raqass, président de la Fédération marocaine des éditeurs de journaux, et de Noufel Rghay, directeur général de l’Association des radios et télévisions indépendantes.

À cette occasion, les rapports moral et financier ont été approuvés à l’unanimité. Les membres ont salué les actions menées durant le précédent mandat, notamment en faveur de la défense des entreprises de presse et de la contribution de la Fédération aux débats sur l’avenir des médias au Maroc.

Une feuille de route tournée vers les défis de demain

Au cœur des discussions figuraient les principaux défis auxquels fait face le secteur : transformation numérique, évolution des modèles économiques, mutations technologiques et nouvelles pratiques professionnelles. Les participants ont insisté sur la nécessité de consolider l’indépendance des médias, de promouvoir une formation continue adaptée aux nouveaux enjeux et de renforcer le dialogue entre les différents acteurs de l’écosystème médiatique.

À l’issue des travaux, plusieurs recommandations ont été adoptées afin de soutenir la compétitivité des entreprises de presse, de promouvoir les principes d’éthique et de professionnalisme et de renforcer la contribution de la Fédération aux grands chantiers nationaux liés à l’information et à la communication.

Régionalisation et formation au cœur des priorités

La Fédération a présenté un ambitieux programme d’action axé sur l’élargissement de sa présence à l’ensemble des régions du Royaume, avec une attention particulière portée aux provinces du Sud. Cette stratégie prévoit l’organisation de conférences, de rencontres professionnelles, de formations et d’activités médiatiques destinées à accompagner la dynamique de développement territorial tout en renforçant l’ancrage institutionnel de la Fédération.

Le développement des compétences constitue également un axe majeur de cette nouvelle feuille de route. Un programme intégré de formation continue sera lancé au profit des journalistes et des professionnels des médias. Il comprendra notamment des formations spécialisées en langue anglaise afin de faciliter la couverture des événements internationaux et de rapprocher les professionnels marocains des standards internationaux.

Des modules consacrés au plaidoyer médiatique en faveur des causes nationales, notamment l’Initiative marocaine d’autonomie, ainsi qu’au traitement de l’actualité politique, à la production de contenus et à l’analyse des évolutions nationales et internationales viendront compléter ce dispositif.

Une équipe dirigeante renouvelée

À l’issue de l’Assemblée générale, Kamal Lahlou a été réélu à l’unanimité à la présidence de la Fédération marocaine des médias, confirmant la confiance des membres dans son leadership pour conduire cette nouvelle phase de développement.

Le nouveau bureau exécutif est composé de Mohamed Aït Bousleham, Younes Boumehdi, Miloud Lakhdar, Hicham Mabchour et Miloud Belkadi en qualité de vice-présidents.

Le Secrétariat général est confié à Othmane Ben Taleb, assisté de Yassine Hassnaoui, Mustapha Kenneth et Mohamed Hamrouch. Cette nouvelle équipe aura pour mission de mettre en œuvre la feuille de route adoptée et d’accompagner les projets de modernisation de la Fédération.

L’Assemblée générale a également entériné l’adhésion de nouveaux membres représentant plusieurs institutions médiatiques de différentes régions du Royaume, renforçant ainsi la représentativité nationale de la Fédération.

Les travaux se sont achevés par l’adoption d’un message de fidélité et de loyalisme adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans lequel les membres de la Fédération ont réaffirmé leur attachement aux constantes nationales et leur engagement en faveur d’un journalisme professionnel, responsable et mobilisé au service des grands chantiers de développement du Royaume.