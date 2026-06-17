L’équipementier automobile Delfingen en roue libre au Maroc

Vingt-cinq ans après avoir pris pied au Maroc, le groupe français DELFINGEN érige notre pays en principale base industrielle en dehors de l’Europe. En effet, les quatre unités marocaines (trois à Tanger et une à Casablanca) génèrent désormais, après une forte montée en puissance post-Covid-19, près de 10 % du chiffre d’affaires mondial de ce leader des solutions de protection de câbles, qui totalise 400 millions d’euros (plus de 4 milliards de dirhams).

Il faut dire qu’avec l’absorption, en 2020, de la filiale marocaine de son concurrent allemand Schlemmer dans le cadre d’une fusion-absorption, l’équipementier automobile basé à Anteuil (dans le Doubs, non loin de la frontière franco-helvétique) avait consolidé sa présence dans notre pays, notamment dans les tubes techniques pour les transferts de fluides.

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Au niveau des effectifs, DELFINGEN emploie au Maroc plus de 300 salariés (dont le plus gros du bataillon à Tanger) sur un total de 3.800 répartis entre une vingtaine de pays, dont la France et l’Allemagne (les deux principaux pays européens de son dispositif industriel), la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, le Brésil, le Canada, le Mexique ainsi que le Maroc et la Tunisie (les deux seuls pays d’implantation en Afrique).

Rappelons que les principaux clients du groupe DELFINGEN sont de grands équipementiers de rang 1 (à l’instar de Delphi, Yazaki, Leoni, Lear, Fujikura et Sumitomo, qui sont tous présents au Maroc, du reste) ainsi que des constructeurs automobiles mondiaux comme Stellantis, Renault Group, Volkswagen Group, BMW, Mercedes-Benz, Toyota, Nissan, Honda, Ford et General Motors.